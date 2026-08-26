CAMPEONES Y MEJOR JUGADOR
Amigos de Jesús se lleva la copa de fútbol en Longares
La Crónica del Campo de Cariñena
El equipo Amigos de Jesús se adjudicó la vigésima edición de la maratón de fútbol sala Villa de Longares-Memorial Manolo Angós, que se celebró los días 1 y 2 de agosto en la pista polideportiva ubicada en el complejo deportivo municipal longarino. El conjunto ganador, que estaba compuesto por jugadores de varios municipios del Campo de Cariñena y Valdejalón, se impuso por 4 goles a 3 en la gran final al Rayo Longares. El decisivo encuentro fue muy igualado y vibrante, tal y como reflejó el resultado, y hay que destacar el excelente comportamiento de ambos equipos. Hugo Vidal, del equipo campeón, fue elegido como mejor jugador de la final.
En la primera semifinal, Amigos de Jesús se había impuesto por 3 goles a 2 al Aston Birra de Cariñena, mientras que en la segunda semifinal el Rayo Longares se impuso a la Fondaneta de Muel por 3 tantos a 1.
En el torneo participaron un total de 15 equipos procedentes de localidades como Alfamén, Cariñena, Épila, Figueruelas, Muel, Tosos y Longares, localidad que como anfitriona aportó el mayor número de conjuntos.
El primer día de competición, a partir de las ocho de la mañana, se disputaron los partidos de las liguillas de los cinco grupos en que habían quedado encuadrados los equipos participantes, y seguidamente, ya al atardecer, con los líderes de cada grupo y los tres mejores segundos, se disputaron los cuartos de final. Para el domingo quedaron las semifinales y la gran final, además de dos partidos de niños en edad escolar, que disfrutaron de lo lindo.
Cabe destacar la gran afluencia de público que acudió durante los dos días a las instalaciones de las piscinas municipales de Longares para presenciar los encuentros, además del buen ambiente y la deportividad que imperó entre todos los equipos participantes.
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