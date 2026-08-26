Amigos de Jesús se lleva la copa de fútbol en Longares

El equipo Amigos de Jesús se adjudicó la vigésima edición de la maratón de fútbol sala Villa de Longares-Memorial Manolo Angós, que se celebró los días 1 y 2 de agosto en la pista polideportiva ubicada en el complejo deportivo municipal longarino. El conjunto ganador, que estaba compuesto por jugadores de varios municipios del Campo de Cariñena y Valdejalón, se impuso por 4 goles a 3 en la gran final al Rayo Longares. El decisivo encuentro fue muy igualado y vibrante, tal y como reflejó el resultado, y hay que destacar el excelente comportamiento de ambos equipos. Hugo Vidal, del equipo campeón, fue elegido como mejor jugador de la final.

Hugo Vidal , mejor jugador de la final. / SERVICIO ESPECIAL

En la primera semifinal, Amigos de Jesús se había impuesto por 3 goles a 2 al Aston Birra de Cariñena, mientras que en la segunda semifinal el Rayo Longares se impuso a la Fondaneta de Muel por 3 tantos a 1.

En el torneo participaron un total de 15 equipos procedentes de localidades como Alfamén, Cariñena, Épila, Figueruelas, Muel, Tosos y Longares, localidad que como anfitriona aportó el mayor número de conjuntos.

El primer día de competición, a partir de las ocho de la mañana, se disputaron los partidos de las liguillas de los cinco grupos en que habían quedado encuadrados los equipos participantes, y seguidamente, ya al atardecer, con los líderes de cada grupo y los tres mejores segundos, se disputaron los cuartos de final. Para el domingo quedaron las semifinales y la gran final, además de dos partidos de niños en edad escolar, que disfrutaron de lo lindo.

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Cabe destacar la gran afluencia de público que acudió durante los dos días a las instalaciones de las piscinas municipales de Longares para presenciar los encuentros, además del buen ambiente y la deportividad que imperó entre todos los equipos participantes.