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ASAMBLEA, ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS, EXPOSICIÓN Y CONVIVENCIA

La asociación ‘El Güeira’ vive su gran día en Vistabella

La Ruta Medioambiental del Huerva y la presentación de paneles sobre Ecos del Huerva y Vistabella permitieron redescubrir el entorno natural durante las jornadas

La asociación realizó varias actividades como: la presentación de los nuevos paneles de las Rutas Ecos del Huerva; la entrega de los Reconocimientos Guarda 2026, el homenaje a la primera presidenta de la entidad; o la muestra de artesanía y pintura. | SERVICIO ESPECIAL

La asociación realizó varias actividades como: la presentación de los nuevos paneles de las Rutas Ecos del Huerva; la entrega de los Reconocimientos Guarda 2026, el homenaje a la primera presidenta de la entidad; o la muestra de artesanía y pintura. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Campo de Cariñena

VISTABELLA

La ACR El Güeira celebró el 15 y 16 de agosto su Día de la Asociación coincidiendo con San Roque. La Ruta Medioambiental del Huerva, la presentación de los nuevos paneles de las Rutas de los Ecos del Huerva y Vistabella, Un año de vida salvaje de Pepe Nube, permitieron descubrir y mirar de otra manera nuestro patrimonio natural.

La asociación ‘El Güeira’ vive su gran día

La asociación ‘El Güeira’ vive su gran día

Uno de los momentos más especiales fue la entrega de los Reconocimientos Guarda 2026 a Lucía Gasca Orós, la Sociedad de Cazadores San Miguel y la Peña El Saco, antes de compartir un concurrido vino español.

La asociación ‘El Güeira’ vive su gran día

La asociación ‘El Güeira’ vive su gran día

Durante la asamblea anual hubo también unas sentidas palabras de recuerdo para Esperanza Floría, primera presidenta de la ACR El Güeira, fallecida el pasado mes de abril, dejando constancia de su lugar en la historia de la asociación.

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Durante el fin de semana, la VI Muestra de Artesanía, Dibujo, Pintura y Fotografía La Huerva reunió nuevamente la creatividad de los participantes. Pinturas, dibujos y labores artesanales convivieron con fotografías antiguas de Vistabella, recuperadas y tratadas con ayuda de inteligencia artificial para contemplarlas mejoradas en blanco y negro y color, y reunidas en una proyección que despertó recuerdos y curiosidad entre los asistentes.

La asociación ‘El Güeira’ vive su gran día

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