Astronomía, ocio y emoción compartida bajo el eclipse

El 12 de agosto de 2026 quedará grabado en la memoria de los vecinos del Campo de Cariñena como la tarde en la que el sol se ocultó por completo tras la luna sumiendo en una mágica y breve oscuridad a toda la zona donde se pudo sentir una pequeñísima brisa fresca en estos días tan sofocantes.

Vecinos de Longares en la Sierra de Valhondo. / SERVICIO ESPECIAL/ LAURA GRACIA/ JESÚS MARTÍN

Para que este evento se viviera de forma segura, los municipios se prepararon durante los días previos con charlas informativas organizadas por la Comarca Campo de Cariñena donde se explicaron detalladamente los tipos de eclipses, la mecánica celeste del fenómeno, y sobre todo las medidas de seguridad digital y física, recomendaron diversas aplicaciones móviles y páginas web especializadas para poder estar bien informados del avance de la luna en tiempo real, y se repartieron gafas homologadas.

Camino al cerro de San Pablo en Villanueva. / SERVICIO ESPECIAL/ LAURA GRACIA/ JESÚS MARTÍN

En Aguilón el eclipse coincidió con el comienzo de las fiestas patronales en honor a San Pedro Arbués y Santa Cristina.

En Cariñena se habilitó un punto de observación en el Polígono Entreviñas. / SERVICIO ESPECIAL/ LAURA GRACIA/ JESÚS MARTÍN

En Alfamén, tres puntos fueron los más elegidos por para presenciar el eclipse: la balsa de Cariñena, quizá la más concurrida por su cercanía, el cabezo de Altamira, y la Virgen de Lagunas

Preparados para ver el eclipse en Mezalocha. / SERVICIO ESPECIAL/ LAURA GRACIA/ JESÚS MARTÍN

En Cariñena, más de 1.500 personas se dieron cita en el Polígono Industrial Entreviñas, en una jornada que reunió astronomía, música y ocio en torno al Punto de Observación Local Cariñena al Sol, organizado por el ayuntamiento que habilitó un servicio de autobuses gratuito desde el casco urbano.

Mirando al cielo desde Vistabella. / SERVICIO ESPECIAL/ LAURA GRACIA/ JESÚS MARTÍN

La celebración estuvo precedida por varias semanas de preparación y coordinación. El Ayuntamiento de Cariñena, con la colaboración de la Diputación de Zaragoza y su Parque de Maquinaria de Recursos Agrarios, había acondicionado los terrenos. El dispositivo contó con la colaboración del Gobierno de Aragón, que aportó material para la observación e información sobre seguridad, además del apoyo del sistema autonómico de Protección Civil. La organización y el dispositivo desplegado recibieron valoraciones positivas.

Bien preparados para ver el eclipse en Alfamén. / SERVICIO ESPECIAL/ LAURA GRACIA/ JESÚS MARTÍN

La observación astronómica estuvo acompañada por una programación de ocio que incluyó hinchables acuáticos, maquillaje artístico y zona de foodtrucks y bebidas y la espectacular actuación de Atlántida Show con Terra, una puesta en escena de gran formato. Tras el eclipse, la música tomó el relevo.

En Aguilón el eclipse coincidió con las fiestas. / SERVICIO ESPECIAL/ LAURA GRACIA/ JESÚS MARTÍN

En Longares, un grupo de vecinos se congregó para ver el histórico eclipse desde el punto geodésico de la Sierra de Valhondo, entre los términos municipales de Longares, Muel y Mezalocha.

Toki se puso las gafas homologadas. / SERVICIO ESPECIAL/ LAURA GRACIA/ JESÚS MARTÍN

En Mezalocha, el ayuntamiento abrió para el público el viejo camposanto anexo a la iglesia parroquial, espacio idóneo por su ubicación, que se pavimentó, valló y alumbró recientemente.

Vecinos de Encinacorba en plena observación. / SERVICIO ESPECIAL/ LAURA GRACIA/ JESÚS MARTÍN

En Villanueva de Huerva, el Centro de Interpretación Dinosaurios de Zaragoza organizó una tarde especial para observar el eclipse desde dos puntos: uno para personas con movilidad reducida, y otro en el cerro de San Pablo.

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En Vistabella, todas las miradas también se dirigieron al cielo para disfrutar del esperado eclipse de sol, y numerosos asistentes compartieron la observación segura de un fenómeno astronómico excepcional que convirtió la tarde en una experiencia difícil de olvidar.