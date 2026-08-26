Aventura y convivencia para 45 niños del Campo de Cariñena en el Pirineo

Un total 45 niños y niñas de entre 9 y 12 años han participado en una nueva edición del campamento de verano organizado por la Comarca Campo de Cariñena en el Pirineo Aragonés. La actividad, desarrollada con la colaboración del Albergue de Villanúa y Anayet Aventuras, ha combinado deporte, actividades en la naturaleza y convivencia durante siete intensas jornadas.

Esta iniciativa iba dirigida a niños de entre 9 y 12 años. / SERVICIO ESPECIAL

El Albergue Collaradeta se convirtió desde el 13 de julio en el punto de encuentro y residencia de los participantes durante toda la estancia con un completo programa de actividades pensado para favorecer la integración del grupo desde el primer momento. Juegos de presentación, dinámicas de convivencia, la organización de equipos y el habitual simulacro de emergencia marcaron el inicio de una semana en la que la diversión fue la protagonista.

Los participantes disfrutaron de una amplia oferta de actividades de aventura y contacto con la naturaleza como la excursión al Ibón de Piedrafita, en el Valle de Tena; una jornada de piragüismo en el embalse de Lanuza; sesiones de escalada en el rocódromo de Jaca; recorridos por el parque de tirolinas de El Juncaral; una yincana temática inspirada en las tribus vikingas y actividades de tiro con arco. Todo ello se completó con concursos, veladas nocturnas y juegos que contribuyeron a fortalecer la convivencia y crear nuevas amistades.

El desarrollo del campamento contó además con el apoyo del Albergue de Villanúa, cuyas instalaciones ofrecieron un espacio adaptado a las necesidades del grupo.

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El campamento concluyó el 19 de julio con el regreso a los municipios de origen. Tras una semana marcada por la aventura, el compañerismo y las experiencias compartidas, los jóvenes participantes volvieron a casa con un buen recuerdo de la experiencia y con la ilusión de repetir el próximo verano.