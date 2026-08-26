FALLECIMIENTO DE JAVIER GARCÍA
El Ayuntamiento de Aguilón lamenta el fallecimiento del soldado Javier García
La Unidad Militar de Emergencias (UME) sufre la pérdida de Javier García en el incendio de Riglos, un suceso que ha conmovido al municipio, vecino de otro de los fallecidos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Crónica de Campo de Cariñena
AGUILÓN
El Ayuntamiento de Aguilón trasladó el más sincero pésame a la familia del soldado Javier García, miembro del BIEM IV de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que falleció el domingo 16 mientras realizaba las labores de extinción del gran incendio de la Sierra de Riglos.
También expresó su solidaridad con todos los miembros de la UME y en especial con el vecino de Aguilón y soldado Sergio Bagües, compañero y amigo personal fallecido, y que en el momento del accidente se encontraba allí en otro de los vehículos del convoy.
El consistorio también mostró su pésame por el fallecimiento de dos personas en un incendio en Calatorao.
- Un creador de contenido analiza al detalle el edificio Ruiseñores, emblema de la burguesía en Zaragoza: puertas de lujo, piscina en la azotea y estanque japonés
- Hansson deja el Real Zaragoza por problemas personales
- El Valencia obliga al Real Zaragoza a seguir a la espera por Iranzo
- Una de las grandes apuestas fallidas de Lalo Arantegui encuentra equipo y regresa a Eslovenia
- Arnau Campeny es la apuesta para el lateral derecho del Real Zaragoza y el Europa pide 80.000 euros por su traspaso
- El pueblo de Zaragoza que ha recuperado la tradición de salir a tomar la fresca con más de 400 vecinos: 'No esperábamos que se apuntara tanta gente
- El Real Zaragoza sueña con convencer a Marco Sangalli
- Retiran huevos procedentes de Aragón tras un brote de salmonelosis por tortillas de patata en el País Vasco