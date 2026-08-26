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FALLECIMIENTO DE JAVIER GARCÍA

El Ayuntamiento de Aguilón lamenta el fallecimiento del soldado Javier García

La Unidad Militar de Emergencias (UME) sufre la pérdida de Javier García en el incendio de Riglos, un suceso que ha conmovido al municipio, vecino de otro de los fallecidos

Ayuntamiento de Aguilón. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Campo de Cariñena

AGUILÓN

El Ayuntamiento de Aguilón trasladó el más sincero pésame a la familia del soldado Javier García, miembro del BIEM IV de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que falleció el domingo 16 mientras realizaba las labores de extinción del gran incendio de la Sierra de Riglos.

También expresó su solidaridad con todos los miembros de la UME y en especial con el vecino de Aguilón y soldado Sergio Bagües, compañero y amigo personal fallecido, y que en el momento del accidente se encontraba allí en otro de los vehículos del convoy.

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El consistorio también mostró su pésame por el fallecimiento de dos personas en un incendio en Calatorao.

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