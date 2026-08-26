CONCURSO EMBELLECE ALADRÉN
Pequeños gestos que hacen más bonito el Aladrén
La iniciativa vecinal busca implicar a los residentes en la mejora estética del municipio a través de la decoración floral de fachadas y balcones
La Crónica de Campo de Cariñena
Aladrén celebró el 18 de julio la tercera edición del Concurso Embellece Aladrén, una iniciativa que nació con el objetivo de implicar a los vecinos en el cuidado y mejora de la imagen del municipio a través de las flores, las plantas y la creatividad.
Fachadas, puertas, ventanas y balcones volvieron a convertirse en protagonistas de un concurso en el que no importa el tamaño del espacio, sino las ganas de aportar un pequeño detalle que contribuya a hacer el pueblo más agradable.
Las viviendas participantes se dieron a conocer previamente para que vecinos y visitantes pudieran recorrer el municipio y contemplar las diferentes propuestas. El sábado por la tarde se instaló en el bar una urna en la que se pudieron depositar los votos para elegir las decoraciones favoritas, con premios para los tres primeros clasificados.
Con tres ediciones, Embellece Aladrén comienza a consolidarse como una de las iniciativas participativas del municipio, demostrando cómo pequeños gestos individuales pueden conseguir un resultado colectivo.
La iniciativa tiene además un valor añadido: invita a pasear por Aladrén, descubrir y comprobar cómo flores, plantas y pequeños elementos decorativos pueden transformar la percepción de una calle o de una fachada.
Una propuesta sencilla que une creatividad, participación vecinal y cuidado del entorno y que, edición tras edición, ayuda a que Aladrén esté un poco más bonito.
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