Campo de Cariñena disfruta del cine

El programa Cine de verano en exteriores, impulsado por el Departamento de Cultura de la Comarca Campo de Cariñena, llegó a su fin el sábado 22 de agosto con las últimas proyecciones en Longares y Aladrén.

Mezalocha fue uno de los municipios incluidos dentro de este ciclo. / SERVICIO ESPECIAL

La iniciativa ha permitido disfrutar del cine al aire libre durante los meses de julio y agosto, acercando diferentes propuestas cinematográficas a vecinos y visitantes de varios municipios de la comarca. El programa comenzó en Paniza durante el mes de julio y ha continuado durante agosto con sesiones en Aguarón, Mezalocha, Vistabella y Tosos, además de las dos localidades que pusieron el broche final a esta edición.

Vistabella acogió con éxito esta actividad al aire libre. / SERVICIO ESPECIAL

Las proyecciones, celebradas al aire libre y en horario nocturno, se han convertido un verano más en una alternativa de ocio para disfrutar de las noches estivales en compañía de familiares y amigos.

Con las sesiones de Longares y Aladrén, el programa se despide hasta el próximo año. Desde la Comarca Campo de Cariñena se apuesta así por dar continuidad a una propuesta cultural que permite llevar el cine a los municipios y ofrecer a vecinos y visitantes una actividad de ocio durante los meses de verano.

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Tras el éxito de este año, la organización ya trabaja con la mirada puesta en una nueva edición el próximo verano, en la que el cine volverá a salir a la calle para llenar de películas las noches de la comarca.