PROYECCIONES AL AIRE LIBRE EN VERANO
Campo de Cariñena disfruta del cine
La Crónica del Campo de Cariñena
El programa Cine de verano en exteriores, impulsado por el Departamento de Cultura de la Comarca Campo de Cariñena, llegó a su fin el sábado 22 de agosto con las últimas proyecciones en Longares y Aladrén.
La iniciativa ha permitido disfrutar del cine al aire libre durante los meses de julio y agosto, acercando diferentes propuestas cinematográficas a vecinos y visitantes de varios municipios de la comarca. El programa comenzó en Paniza durante el mes de julio y ha continuado durante agosto con sesiones en Aguarón, Mezalocha, Vistabella y Tosos, además de las dos localidades que pusieron el broche final a esta edición.
Las proyecciones, celebradas al aire libre y en horario nocturno, se han convertido un verano más en una alternativa de ocio para disfrutar de las noches estivales en compañía de familiares y amigos.
Con las sesiones de Longares y Aladrén, el programa se despide hasta el próximo año. Desde la Comarca Campo de Cariñena se apuesta así por dar continuidad a una propuesta cultural que permite llevar el cine a los municipios y ofrecer a vecinos y visitantes una actividad de ocio durante los meses de verano.
Tras el éxito de este año, la organización ya trabaja con la mirada puesta en una nueva edición el próximo verano, en la que el cine volverá a salir a la calle para llenar de películas las noches de la comarca.
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