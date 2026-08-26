Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centros de datosFamilia atrapada en La SotoneraIranzo Real ZaragozaAlhaja Cult StoreDemolición clínica ZaragozaVuelos chárter Zaragoza
instagramlinkedin

PROYECCIONES AL AIRE LIBRE EN VERANO

Campo de Cariñena disfruta del cine

Los vecinos de Aguarón disfrutaron de esta iniciativa.

Los vecinos de Aguarón disfrutaron de esta iniciativa. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica del Campo de Cariñena

Campo de Cariñena

El programa Cine de verano en exteriores, impulsado por el Departamento de Cultura de la Comarca Campo de Cariñena, llegó a su fin el sábado 22 de agosto con las últimas proyecciones en Longares y Aladrén.

Mezalocha fue uno de los municipios incluidos dentro de este ciclo. | SERVICIO ESPECIAL

Mezalocha fue uno de los municipios incluidos dentro de este ciclo. / SERVICIO ESPECIAL

La iniciativa ha permitido disfrutar del cine al aire libre durante los meses de julio y agosto, acercando diferentes propuestas cinematográficas a vecinos y visitantes de varios municipios de la comarca. El programa comenzó en Paniza durante el mes de julio y ha continuado durante agosto con sesiones en Aguarón, Mezalocha, Vistabella y Tosos, además de las dos localidades que pusieron el broche final a esta edición.

Vistabella acogió con éxito esta actividad al aire libre. | SERVICIO ESPECIAL

Vistabella acogió con éxito esta actividad al aire libre. / SERVICIO ESPECIAL

Las proyecciones, celebradas al aire libre y en horario nocturno, se han convertido un verano más en una alternativa de ocio para disfrutar de las noches estivales en compañía de familiares y amigos.

Con las sesiones de Longares y Aladrén, el programa se despide hasta el próximo año. Desde la Comarca Campo de Cariñena se apuesta así por dar continuidad a una propuesta cultural que permite llevar el cine a los municipios y ofrecer a vecinos y visitantes una actividad de ocio durante los meses de verano.

Noticias relacionadas

Tras el éxito de este año, la organización ya trabaja con la mirada puesta en una nueva edición el próximo verano, en la que el cine volverá a salir a la calle para llenar de películas las noches de la comarca.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un creador de contenido analiza al detalle el edificio Ruiseñores, emblema de la burguesía en Zaragoza: puertas de lujo, piscina en la azotea y estanque japonés
  2. Hansson deja el Real Zaragoza por problemas personales
  3. El Valencia obliga al Real Zaragoza a seguir a la espera por Iranzo
  4. Una de las grandes apuestas fallidas de Lalo Arantegui encuentra equipo y regresa a Eslovenia
  5. Arnau Campeny es la apuesta para el lateral derecho del Real Zaragoza y el Europa pide 80.000 euros por su traspaso
  6. El pueblo de Zaragoza que ha recuperado la tradición de salir a tomar la fresca con más de 400 vecinos: 'No esperábamos que se apuntara tanta gente
  7. El Real Zaragoza sueña con convencer a Marco Sangalli
  8. Retiran huevos procedentes de Aragón tras un brote de salmonelosis por tortillas de patata en el País Vasco

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador

Quién fue Dolly Parton, el icono del country que ha muerto a los 80 años

Quién fue Dolly Parton, el icono del country que ha muerto a los 80 años

VÍDEO | El refugio de Javier Bardem en Aragón: el pueblo que le cambió la vida y la carrera El refugio de Javier Bardem en Aragón: el pueblo que le cambió la vida y la carrera

Vídeo | Los vuelos chárter desde Zaragoza para los próximos puentes: de Eslovenia a los mercados navideños del centro de Europa

Andrada regresa a la portería cuatro meses y 122 días después de su puñetazo a Pulido y lo hace con victoria para Monterrey. "Lo pasé mal y lo tomé con calma estos meses"

Andrada regresa a la portería cuatro meses y 122 días después de su puñetazo a Pulido y lo hace con victoria para Monterrey. "Lo pasé mal y lo tomé con calma estos meses"

El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"

El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"

La Coliseum se apunta a las Fiestas del Pilar: "Zaragoza se convertirá en un templo de peregrinación bakala intergeneracional"

La Coliseum se apunta a las Fiestas del Pilar: "Zaragoza se convertirá en un templo de peregrinación bakala intergeneracional"

La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Valencia

La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Valencia
Tracking Pixel Contents