FINAL DEL MUNDIAL DE FÚTBOL
Cariñena celebra la segunda estrella de España con emoción colectiva
Localidades como Longares y Muel optaron por la celebración comunitaria instalando pantallas gigantes para animar a España en la final del Mundial
La Crónica de Campo de Cariñena
Varias localidades del Campo de Cariñena se reunieron en torno a una gran pantalla el 19 de julio para animar a la Selección Española de Fútbol en la final del Mundial contra Argentina que terminó con victoria española por 1-0 y que permitió a España conquistar su segunda estrella.
En Longares, unas 150 personas se dieron en el pabellón que se convirtió por unas horas en una gran grada desde la que vecinos de todas las edades siguieron juntos uno de los partidos más importantes de la historia reciente de la selección.
Los nervios, la emoción y los ánimos al combinado nacional marcaron una cita que terminó de la mejor manera posible. La instalación de una pantalla gigante permitió vivir la final de manera colectiva y trasladar hasta Longares el ambiente de una cita mundialista.
En Muel, cientos los vecinos, pequeños y mayores cambiaron la comodidad del sillón de casa y la tele por una silla en la plaza de España frente a la gran pantalla instalada por el ayuntamiento, en una atmósfera de ilusión compartida y ganas por ver de nuevo a la selección nacional en lo más alto del balompié mundial.
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