City of Leeds Youth Orchestra hace escala en Longares

Una abarrotada iglesia parroquial de Longares acogió el domingo 19 de julio un concierto sinfónico de gran nivel, a cargo de la City of Leeds Youth Orchestra, una de las formaciones juveniles más destacadas del Reino Unido.

El concierto permitió disfrutar al público longarino y a los muchos visitantes presentes de una formación integrada por una cincuentena de jóvenes músicos de entre 13 y 18 años en su mayoría, seleccionados por su alto nivel instrumental y su compromiso artístico. La orquesta interpretó un amplio repertorio sinfónico que abarcó desde el clasicismo hasta grandes obras del repertorio romántico y contemporáneo.

El alcalde de Longares, Miguel Jaime Angós, destacó la importancia de acoger un evento de estas características, que sitúa al municipio en el circuito cultural internacional, y brinda al vecindario y a los numerosos visitantes que acudieron, la oportunidad de disfrutar de un concierto de gran calidad artística de forma totalmente gratuita.

Fundada en 1971, la City of Leeds Youth Orchestra forma parte de los programas de música joven de ArtForms Leeds, y cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas promoviendo la excelencia musical y la formación de nuevos talentos. Además de sus habituales actuaciones en el Reino Unido, la orquesta participa regularmente en proyectos educativos, residencias artísticas y giras internacionales que enriquecen la experiencia de sus integrantes fuera de sus fronteras. Al frente de la formación está Mark Edwards, un reconocido director escocés con una destacada trayectoria en el ámbito sinfónico y coral.

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Con esta gira, la City of Leeds Youth Orchestra continúa con su tradición de intercambios culturales internacionales, ofreciendo al público aragonés la oportunidad de conocer de cerca el trabajo y el talento desarrollado por una de las agrupaciones juveniles más consolidadas del Reino Unido. Además de su actuación en Longares, la formación llevó su música a Barbastro y Zaragoza, donde compartió experiencias con músicos de distintos puntos de Aragón.