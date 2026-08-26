ALUMBRADO EFICIENTE
Cosuenda ahorra en electricidad
La Crónica del Campo de Cariñena
El Ayuntamiento de Cosuenda ha finalizado el proyecto de renovación integral del alumbrado público. Se han sustituido las antiguas luminarias por tecnología led de última generación. Esta intervención era una necesidad urgente para el municipio ya que el sistema anterior estaba obsoleto y generaba un gasto inasumible. La nueva iluminación consume hasta un 60% menos de electricidad, lo que supone un importante ahorro económico.
El cambio visual es inmediato y espectacular. Las calles cuentan ahora con una luz clara y uniforme que mejora la visibilidad de conductores y peatones.
Con esta inversión, no solo se modernizan las infraestructuras, sino que se construye un pueblo más sostenible y seguro.
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