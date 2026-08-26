MAYOR SEGURIDAD
Cosuenda instala nuevas cámaras de vigilancia
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La Crónica del Campo de Cariñena
Cosuenda
En el compromiso por hacer de Cosuenda un lugar cada vez más seguro, tranquilo y agradable para vivir, el ayuntamiento ha procedido a la instalación de un sistema de cámaras de vigilancia en todos los puntos clave del municipio.
Por el bienestar de los vecinos
Este proyecto se ha puesto en marcha pensando en el bienestar de todos los vecinos, y ofrece importantes ventajas para el pueblo. Además, se ha completado con el cambio de megafonía ampliado a los extrarradios.
Con esta medida, Cosuenda da un paso adelante en modernización y seguridad, cuidando de lo que más importa: sus vecinos y su entorno.
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