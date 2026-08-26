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FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA FUENTE

Cuenta atrás para una de las citas más esperadas en Muel

Cartel de la exposición fotográfica.

Cartel de la exposición fotográfica. / SERVICIO ESPECIAL

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Miguel Bertojo

Muel

Del 7 al 13 de septiembre, Muel celebrará por todo lo alto sus tradicionales fiestas de Nuestra Señora la Virgen de la Fuente. «Serán jornadas de celebración y de júbilo; y, por supuesto, de reconciliación», asevera el alcalde Israel Remón.

«Días propicios para desconectar y olvidarse de las preocupaciones y de las faenas cotidianas. Pero, sobre todo, para disfrutar con los reencuentros con la familia y los amigos, degustar buenos manjares y especialidades locales; y, en lo posible, para propiciar largas sobremesas… Y, cómo no, para bailar y participar activamente en las distintas convocatorias del programa y disfrutar del jolgorio...», añade.

Más allá de tal invitación, «quiero agradecer a la concejalía de Festejos y a la Comisión de Fiestas su disposición, entrega y planificación no solo del programa de estos días tan señalados del calendario, sino del resto de iniciativas que organizan el resto del año. Y, por supuesto, a todo el tejido asociativo que siempre se vuelca en las diferentes citas: hablo de clubes y/o sociedades deportivas, organizaciones agrarias, agrupaciones musicales, entidades sectoriales y de ocio, asociaciones empresariales».

Y, obviamente, «a todo el pequeño comercio, a los establecimientos hosteleros y a las empresas, no solo locales, por su presencia en las páginas del programa de fiestas; y a todos colaboradores que, con su entusiasmo y profesionalidad, hacen posible que estos festejos sean lo que son: orquestas, empresas de montaje, limpieza, catering…».

La programación de este año, «pondrá de nuevo en valor nuestras tradiciones culturales y religiosas más arraigadas y todas las convocatorias garantizarán que la diversión no decaiga en ningún momento», afirma Remón.

Desde el chupinazo, los cabezudos y el sonido único de la charanga hasta la traca final el domingo 13, las calles del casco viejo, la plaza de España, parque, aparcadero y polideportivo serán testigos del paso de las reinas y maja, de procesiones; de comidas populares, de toros de ronda y vaquillas, de concursos, juegos y campeonatos de guiñote o rabino; y, por supuesto, de melodías de orquestas, de jotas ...

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Lo cierto es que el número de visitantes a la villa no cesa de crecer, ya sea atraídos por el patrimonio histórico y monumental de la villa; ya sea por su entorno natural y fluvial, la cerámica tan reconocible o el vino. «Por descontado, las fiestas serán un plus, un incentivo extra para visitarnos», concluye Remón.

La música y fotografía, protagonistas

En esta edición, el programa incluye la presentación oficial en el templo parroquial del pasodoble Cantando a mi pueblo, compuesta por Samuel Lausín, músico local, e interpretada por la Agrupación Musical de Muel y los galardonados Antonio Clos y sus dos retoñas, Mª Pilar y Elena. Y una última sorpresa inesperada: la exposición de fotografía Eduardo Gracia Pe, la mirada de un cronista, en la sala de exposiciones municipal La Central.

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