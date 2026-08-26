CAMPEONATO DE PEÑAS EN ALFAMÉN
Los Dalton vuelven a ser campeones en el fútbol sala
La Crónica del Campo de Cariñena
El deporte y la convivencia veraniega han vuelto a darse la mano en Alfamén. Un año más, los sábados estivales se han vivido con intensidad en el pabellón local gracias al tradicional Campeonato de Peñas de Fútbol Sala, que en esta edición ha reunido a seis peñas dispuestas a dejarlo todo en la pista.
A lo largo de las semanas, el torneo ha dejado grandes momentos de compañerismo, calidad técnica y, sobre todo, mucha deportividad entre todos los participantes.
El broche de oro a la competición llegó con una final de infarto. Por segundo año consecutivo, Los Dalton se alzaron con el título de campeones tras imponerse en un partido vibrante y muy disputado a Ailane Personalizados, con un ajustado marcador final de 4-3.
Con este nuevo entorchado, Los Dalton revalidan su hegemonía en el torneo estival y reafirman su gran momento deportivo.
- Un creador de contenido analiza al detalle el edificio Ruiseñores, emblema de la burguesía en Zaragoza: puertas de lujo, piscina en la azotea y estanque japonés
- Hansson deja el Real Zaragoza por problemas personales
- El Valencia obliga al Real Zaragoza a seguir a la espera por Iranzo
- Una de las grandes apuestas fallidas de Lalo Arantegui encuentra equipo y regresa a Eslovenia
- Arnau Campeny es la apuesta para el lateral derecho del Real Zaragoza y el Europa pide 80.000 euros por su traspaso
- El pueblo de Zaragoza que ha recuperado la tradición de salir a tomar la fresca con más de 400 vecinos: 'No esperábamos que se apuntara tanta gente
- El Real Zaragoza sueña con convencer a Marco Sangalli
- Retiran huevos procedentes de Aragón tras un brote de salmonelosis por tortillas de patata en el País Vasco