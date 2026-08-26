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CAMPEONATO DE PEÑAS EN ALFAMÉN

Los Dalton vuelven a ser campeones en el fútbol sala

Los Dalton lograron revalidar el título.

Los Dalton lograron revalidar el título. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Cariñena

Alfamén

El deporte y la convivencia veraniega han vuelto a darse la mano en Alfamén. Un año más, los sábados estivales se han vivido con intensidad en el pabellón local gracias al tradicional Campeonato de Peñas de Fútbol Sala, que en esta edición ha reunido a seis peñas dispuestas a dejarlo todo en la pista.

A lo largo de las semanas, el torneo ha dejado grandes momentos de compañerismo, calidad técnica y, sobre todo, mucha deportividad entre todos los participantes.

El broche de oro a la competición llegó con una final de infarto. Por segundo año consecutivo, Los Dalton se alzaron con el título de campeones tras imponerse en un partido vibrante y muy disputado a Ailane Personalizados, con un ajustado marcador final de 4-3.

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Con este nuevo entorchado, Los Dalton revalidan su hegemonía en el torneo estival y reafirman su gran momento deportivo.

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