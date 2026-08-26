ACTIVIDADES DE VERANO
Deporte y cultura en Vistabella
El municipio ha celebrado un verano repleto de propuestas para todas las edades, desde actividades para la conciliación familiar hasta eventos culturales
La Crónica de Campo de Cariñena
El verano ha llenado Vistabella de actividad. Gracias al impulso del ayuntamiento, la Comarca Campo de Cariñena, la Diputación Provincial de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, junto con la colaboración de asociaciones y colectivos locales, pequeños y mayores han disfrutado de semanas repletas de propuestas culturales, deportivas y de ocio.
Julio comenzó además con una historia de final feliz. Tarantán, un perro pastor perdido entre Bañón y Rubielos de la Cérida, apareció dos días después en el barranco de las Morenas tras recorrer una considerable distancia. En Vistabella encontró agua, comida y cuidados hasta que pudo regresar con su dueño.
Durante julio y agosto, los mayores participaron en Me siento activ@, con sesiones de ejercicio dentro del programa de prevención de la soledad no deseada, mientras los pequeños disfrutaron de la ludoteca VeranoLand, dentro del programa de conciliación.
La cultura tuvo también su espacio: el Club de Lectura recibió a Manuel Júlvez, autor de Tierra mojada, y la biblioteca de El Güeira incorporó Ecos del pasado de Mikel Martínez Etxebarría, gracias a la donación de Jesús Miguel Domínguez.
Y todavía quedó verano para compartir. El lunes 17 de agosto, el cine al aire libre llevó a la plaza del Pilar la película Cariñena, vino del mar.
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