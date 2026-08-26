La Diputación de Zaragoza destina más de 26.000 euros a 13 clubes deportivos del Campo de Cariñena

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha concedido ayudas a un total de 13 clubes dentro de la comarca del Campo de Cariñena. En esta convocatoria del Plan para el Fomento del Deporte Provincial, la institución ha destinado a los municipios más de 26.000 euros.

En el conjunto de la provincia, la DPZ ha otorgado un global de 640.000 euros a 322 clubes. Gracias a estas subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, las asociaciones pueden organizar actividades en disciplinas tanto colectivas como individuales: fútbol, baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano, duatlón, triatlón, patinaje, tiro olímpico, remo, natación, escalada, caza, aikido, pádel, atletismo, ajedrez o BTT, entre otras. Asimismo, los clubes beneficiarios podrán financiar costes como arbitrajes, monitores, seguros, desplazamientos, organización de eventos deportivos, publicidad y comunicación.

En el Campo de Cariñena, las aportaciones se han distribuido entre varios municipios. En Alfamén, la ayuda ha ido destinada al Alfamén UD Club Deportivo Elemental (2.079,62 €). Por su parte, en Cariñena han sido beneficiados seis clubes, Atlético Cariñena (2.079,62 €), Club Deportivo Cariñena (2.079,62 €), Club Patín Cariñena (2.079,62 €), Defensa Personal y Deportes de Contacto de Cariñena (2.079,62 €), Escuela Fútbol Base Ciudad de Cariñena (2.079,62 €) y Gimnasia Rítmica Cariñena (1.304,40 €).

En Longares ha recibido la subvención el Longares FC Club Deportivo Elemental (2.079,62 €), mientras que en Muel las tres entidades reconocidas han sido el CD Muel (2.079,62 €), el Revolution Pádel Club (2.033,60 €) y el Club Trail Muel (2.079,62 €). Finalmente, en Paniza el beneficiado ha sido el Paniza Fútbol Sala (2.079,62 €) y en Tosos la ayuda ha recaído en el C F Tosos (2.079,62 €).

Una ayuda que supondrá la mejora en las actividades de los deportistas.