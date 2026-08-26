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ACTIVIDADES DE VERANO EN MEZALOCHA

Mezalocha marca el verano con mucha diversión

Con el buen tiempo, Mezalocha ofrece una variada oferta de ocio para entretener y activar la participación de sus habitantes, con especial atención a los menores

Múltiples actividades para conseguir un verano inolvidable. | SERVICIO ESPECIAL

Múltiples actividades para conseguir un verano inolvidable. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Campo de Cariñena

MEZALOCHA

Con la llegada del verano, y como sucede año tras año, con la vuelta a la localidad de muchas familias que residen fuera y deciden pasar unos días de vacaciones disfrutando en el pueblo, y, en especial, por el aumento considerable de niños y jóvenes, el Ayuntamiento de Mezalocha, en colaboración con la Comarca, organiza una serie de actividades encaminadas a hacer que estas semanas sean lo más agradables posibles, incidiendo, de manera especial, en la gente menuda.

Los vecinos se reunieron para ver la final del Mundial de fútbol.

Los vecinos se reunieron para ver la final del Mundial de fútbol.

Las piscinas municipales y el pabellón concentran estas actividades, como aquagym, hinchables o campus de niños impartido, en este caso, por monitores de la localidad, con juegos, actividades y desafíos que ponen a prueba las habilidades de los más pequeños, buscando la idea de potenciar fundamentalmente el trabajo en equipo y fomentar la colaboración entre ellos.

El cine a la fresca, este año con la película “El Casoplón”, es algo que no puede faltar a su cita, congregando gran número de espectadores.

Por último, dentro del apartado deportivo, destaca el VI Campus Judo Mezalocha, llevado a cabo a lo largo de dos semanas, con su jornada de exhibición final.

Este año, cabe señalar la cena especial final del mundial de fútbol, en las piscinas, donde se disfrutó, aunque con los nervios propios, del merecido triunfo de la selección nacional, lo cual fue celebrado como corresponde, con brindis y baño nocturno, a falta de fuente ornamental.

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Variada oferta de ocio con el objetivo de dinamizar, entretener y activar la participación y encuentro de los mezalochanos, especialmente, los más jóvenes.

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