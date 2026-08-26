Encinacorba disfruta del verano por todo lo alto

Encinacorba lleva prácticamente todo el verano sin parar. Cultura, música, igualdad, divulgación, cine, tradición, gastronomía y, por supuesto, mucha convivencia han llenado de actividad el pueblo durante los últimos meses.

El verano comenzó el 4 de julio con FEMcinacorba, un festival que sigue creciendo y que convierte a localidad en punto de encuentro para el arte, la cultura y el talento femenino. Poco después, el 18 de julio, se celebró una nueva jornada dedicada al Orgullo LGTBIQ+ Rural.

Pero este verano también ha tenido los ojos puestos en el cielo. El eclipse solar del 12 de agosto ha sido uno de los grandes acontecimientos del año, y Encinacorba quiso prepararse y disfrutarlo como merecía con actividades como la charla organizada por la Comarca, y una propuesta muy especial: Eclipse: un escondite cósmico, de la compañía PAI.

También hubo cine de verano, organizado por la Comarca Campo de Cariñena, con F1: la película, compartiendo una de esas noches que demuestran que, con una buena película y buena compañía, cualquier lugar puede convertirse en un gran cine.

Gala lírica

Y cuando parecía que el verano ya había dado suficiente de sí, llegó el fin de semana previo a las fiestas patronales con un cartel potente, variado y difícil de superar.

El viernes 31 de julio se celebró la tradicional gala lírica, una cita que cada año se espera con especial cariño, y que es posible gracias al vecino y tenor del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, José Luis Casanova. En esta ocasión ofrecieron el espectáculo Gloria y Tierra, que no pudo tener una acogida mejor.

Una noche de gran nivel artístico que volvió a demostrar que la cultura de calidad también tiene su espacio, y mucho, en un pueblo como Encinacorba.

El sábado continuó la actividad con el concierto de la Banda de Música de Encinacorba en la Iglesia. Con su nueva directora, Mª José Gracia, la banda ofreció un concierto innovador, actualizado y diferente, demostrando una vez más su capacidad para renovarse sin perder su esencia.

Y de la Iglesia… al rock

A continuación, el parque municipal se llenó de rockeros llegados no solo de Encinacorba, sino de toda la comarca y de otros muchos lugares, para disfrutar del concierto de Black Ice, tributo a AC/DC.

Una noche eléctrica que sirvió además para estrenar oficialmente la ya famosa casita de Bad Bunny, diseñada, fabricada y montada por la Comisión de Festejos y que se ha convertido ya en uno de los elementos más comentados y fotografiados del verano.

La noche continuó con la presentación de las reinas y una sesión musical que completó una jornada en la que Encinacorba volvió a demostrar que sabe combinar públicos, estilos y generaciones.

Casi sin tiempo después de las fiestas patronales, comenzaron las celebraciones de los San Roqueros, manteniendo vivo ese verano de actividad constante que parece no tener fin.

Las celebraciones culminaron el 17 de agosto, Día de la Abuela, con la Rueda de San Roque. Como manda la tradición, y también el calor del verano, la jornada terminó con un baño en el pilón de la Fuente de los Tres Caños.

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Y todavía quedaba una cita más. El sábado 22 llegó Vente de vinos, una cita imprescindible que permitió degustar tres vinos de la DOP Cariñena, maridados con productos elaborados en horno de leña de la panadería Luis Ángel de Almonacid de la Sierra.