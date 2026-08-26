Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centros de datosFamilia atrapada en La SotoneraIranzo Real ZaragozaAlhaja Cult StoreDemolición clínica ZaragozaVuelos chárter Zaragoza
instagramlinkedin

ARTISTAS EMERGENTES

Envero impulsa el talento joven aragonés

Los artistas emergentes llenaron el festival Envero.

Los artistas emergentes llenaron el festival Envero. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica del Campo de Cariñena

Longares

Longares y Alfamén acogieron los días 17 y 18 de julio la segunda edición del festival Envero. En viticultura, el envero marca el inicio de la maduración de la uva, el punto de inflexión en el que comienza su transformación. Con esa misma filosofía nació el festival Envero el año pasado, un espacio para impulsar a artistas y bandas emergentes en uno de los momentos más importantes de su camino, buscando el talento joven aragonés que dará que hablar en los próximos años.

En Longares, durante la tarde del sábado, el Dj Hugo Mastral realizó un recorrido por las peñas con su mesa de mezclas sobre ruedas, donde se ofreció sangría y comida gratuita a los numerosos asistentes que desafiaron el calor para bailar al ritmo de la música por el casco urbano longarino.

Tras la llegada a la zona arbolada del complejo de las piscinas municipales, y una vez calentando el ambiente, comenzaron los conciertos de Fer AG, Molondros y la Dj Dentella, quienes, con sus diferentes estilos, mostraron su talento hasta la medianoche.

El Festival Envero de Longares, organizado por la Asociación Ocrea la sombra del Festival Divino de Cariñena, cuenta con el patrocinio de la Comarca Campo de Cariñena y diversas entidades como Caja Rural de Aragón, Bodegas San Valero, Vinica, Fuencampo o Fiestaprint.

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento de Longares señalan la intención de seguir apostando el año que viene por este modesto festival, ya que la cultura es un motor esencial para el desarrollo y la dinamización del medio rural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un creador de contenido analiza al detalle el edificio Ruiseñores, emblema de la burguesía en Zaragoza: puertas de lujo, piscina en la azotea y estanque japonés
  2. Hansson deja el Real Zaragoza por problemas personales
  3. El Valencia obliga al Real Zaragoza a seguir a la espera por Iranzo
  4. Una de las grandes apuestas fallidas de Lalo Arantegui encuentra equipo y regresa a Eslovenia
  5. Arnau Campeny es la apuesta para el lateral derecho del Real Zaragoza y el Europa pide 80.000 euros por su traspaso
  6. El pueblo de Zaragoza que ha recuperado la tradición de salir a tomar la fresca con más de 400 vecinos: 'No esperábamos que se apuntara tanta gente
  7. El Real Zaragoza sueña con convencer a Marco Sangalli
  8. Retiran huevos procedentes de Aragón tras un brote de salmonelosis por tortillas de patata en el País Vasco

Un avión militar de Estados Unidos aterriza en Moscú

Un avión militar de Estados Unidos aterriza en Moscú

Gamescom 2026, resumen de todos los juegos y vídeos de la noche inaugural

Gamescom 2026, resumen de todos los juegos y vídeos de la noche inaugural

El Gobierno de Aragón se opondrá a la acogida de menores migrantes desde Ceuta

El Gobierno de Aragón se opondrá a la acogida de menores migrantes desde Ceuta

La investigación a Fernando Cerimedo, el exconsultor de Milei detenido por ordenar el asesinato de su novia, desvela su papel en el impulso de la ultraderecha en América Latina

La investigación a Fernando Cerimedo, el exconsultor de Milei detenido por ordenar el asesinato de su novia, desvela su papel en el impulso de la ultraderecha en América Latina

Guillem Molina, nuevo refuerzo para la defensa del Huesca

Guillem Molina, nuevo refuerzo para la defensa del Huesca

La pequeña diferencia entre un gato que marca territorio y uno que tiene un problema urinario: “La postura al orinar es diferente”

La pequeña diferencia entre un gato que marca territorio y uno que tiene un problema urinario: “La postura al orinar es diferente”

La banda estadounidense de heavy Nefarious cancela su concierto de esta noche en Zaragoza: estos son los motivos

La banda estadounidense de heavy Nefarious cancela su concierto de esta noche en Zaragoza: estos son los motivos

El ex del Real Zaragoza que hace historia en Champions League con un club nacido hace menos de una década

El ex del Real Zaragoza que hace historia en Champions League con un club nacido hace menos de una década
Tracking Pixel Contents