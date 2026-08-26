Envero impulsa el talento joven aragonés

Longares y Alfamén acogieron los días 17 y 18 de julio la segunda edición del festival Envero. En viticultura, el envero marca el inicio de la maduración de la uva, el punto de inflexión en el que comienza su transformación. Con esa misma filosofía nació el festival Envero el año pasado, un espacio para impulsar a artistas y bandas emergentes en uno de los momentos más importantes de su camino, buscando el talento joven aragonés que dará que hablar en los próximos años.

En Longares, durante la tarde del sábado, el Dj Hugo Mastral realizó un recorrido por las peñas con su mesa de mezclas sobre ruedas, donde se ofreció sangría y comida gratuita a los numerosos asistentes que desafiaron el calor para bailar al ritmo de la música por el casco urbano longarino.

Tras la llegada a la zona arbolada del complejo de las piscinas municipales, y una vez calentando el ambiente, comenzaron los conciertos de Fer AG, Molondros y la Dj Dentella, quienes, con sus diferentes estilos, mostraron su talento hasta la medianoche.

El Festival Envero de Longares, organizado por la Asociación Ocrea la sombra del Festival Divino de Cariñena, cuenta con el patrocinio de la Comarca Campo de Cariñena y diversas entidades como Caja Rural de Aragón, Bodegas San Valero, Vinica, Fuencampo o Fiestaprint.

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Desde el Ayuntamiento de Longares señalan la intención de seguir apostando el año que viene por este modesto festival, ya que la cultura es un motor esencial para el desarrollo y la dinamización del medio rural.