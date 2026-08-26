La fiesta vuelve a llenar de vida las calles y plazas de Aladrén

Aladrén volvió a vivir en agosto sus días más esperados con las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves, unas jornadas en las que el municipio multiplicó su actividad y sus calles y plazas volvieron a convertirse en punto de encuentro para vecinos, familiares, amigos y quienes regresan durante el verano.

Grandes y pequeños se reunieron para una buena comida. | SERVICIO ESPECIAL

La programación destacó por su variedad, con propuestas dirigidas a todas las edades y una combinación de tradición, música, cultura, deporte, actividades infantiles, gastronomía y convivencia. Los actos principales se concentraron entre los días 5 y 9 de agosto, aunque las actividades se prolongaron durante buena parte de la primera quincena.

El municipio estaba ansioso por celebrar sus días grandes.

En un municipio pequeño como Aladrén, las fiestas patronales adquieren un significado que va mucho más allá de la propia programación. Son días de reencuentros, de volver a compartir las calles y de reunir a distintas generaciones alrededor de actividades comunes.

El 5 de agosto, festividad de la Virgen de las Nieves, concentró algunos de los momentos más tradicionales de las celebraciones.

La jornada comenzó con la procesión en honor a la patrona, seguida de la misa baturra en la ermita y el posterior vermut popular. Por la tarde hubo actividades culturales y de ocio, entre ellas un taller de breaking, teatro y bingo.

Durante el vermut se vivió uno de los momentos más emotivos con el homenaje a Anuncia Dominguez, de 96 años y persona más mayor del municipio. Un gesto especialmente significativo en un pueblo donde las personas mayores representan la memoria y una parte fundamental de la historia.

Para todas las edades

A lo largo de los días siguientes se sucedieron las propuestas deportivas, infantiles, culturales y musicales, con fútbol, juegos tradicionales, talleres, torneos, baile, actuaciones, charanga, comidas populares y diferentes actividades pensadas para favorecer la participación.

Otro de los momentos destacados fue el pregón de fiestas, este año a cargo de la Asociación de Mujeres de Aladrén, seguido de la tradicional apertura de peñas.

Los niños y jóvenes tuvieron un protagonismo especial con talleres, juegos, actividades deportivas, carreras de bicicletas, baile y propuestas como el Bubble Soccer.

La gastronomía volvió asimismo a convertirse en punto de encuentro, con almuerzos, comidas, degustaciones, chocolatada y cenas populares que reunieron a vecinos y visitantes alrededor de la mesa y vivir otro gran momento de las fiestas.

Unas fiestas de todos y para todos Las fiestas fueron organizadas por la Comisión de Fiestas, el Ayuntamiento de Aladrén, la Asociación de Mujeres y la Asociación El Tremolar, con la colaboración de diferentes establecimientos y entidades. En municipios pequeños, la implicación de asociaciones, vecinos y voluntarios resulta fundamental para poder sacar adelante una programación tan amplia. Las fiestas de 2026 volvieron a demostrar la importancia que estas celebraciones tienen para la vida de Aladrén. Durante unos días el pueblo se llena, las calles recuperan un ritmo diferente y quienes viven durante todo el año se reencuentran con quienes regresan cada verano. Más allá de los actos, ese sigue siendo probablemente el verdadero valor de las fiestas: crear ocasiones para encontrarse, convivir y mantener vivo el sentimiento de pertenencia al pueblo y recordar buenos momentos.

Las celebraciones continuaron hasta el 15 de agosto, cuando una comida popular, tardeo y una cena compartida pusieron el broche final a varias jornadas de intensa actividad.