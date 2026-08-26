El kamishibai llena de historias las piscinas de Alfamén

Las piscinas de Alfamén acogieron el viernes 24 de julio, una entretenida sesión de cuentacuentos a cargo de Maritere, que reunió a pequeños y mayores en torno a la magia de las historias.

Maritere realizó un recorrido por la historia del Kamishibai, una tradicional técnica japonesa de narración oral que combina el relato con ilustraciones mostradas progresivamente al público. Pequeños y mayores pudieron disfrutar de una propuesta diferente y llena de fantasía. Al finalizar, Maritere obsequió a los niños y niñas asistentes con unos dulces y una sencilla manualidad.