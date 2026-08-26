Un libro rescata el legado ganadero de Cariñena

El Ayuntamiento de Cariñena presentó el 26 de julio en el Cine Olimpia el libro Patrimonio Ganadero del Término de Cariñena de Rafael Gutiérrez Pe, una publicación editada por el consistorio que recupera y pone en valor uno de los legados históricos y etnográficos más vinculados al medio rural del municipio.

La obra constituye un exhaustivo trabajo de investigación sobre la infraestructura ganadera tradicional del término de Cariñena, un patrimonio que durante siglos estuvo estrechamente ligado a la actividad agrícola y ganadera, y cuyos vestigios todavía permanecen repartidos por diferentes puntos del territorio, en algunos casos en estado de ruina o prácticamente olvidados.

A través de sus páginas, Rafael Gutiérrez documenta parideras, viviendas de pastores, abrevaderos, aljibes, pozos, balsetes, balsas, vías pecuarias y otros elementos que permiten acercarse a una forma de vida que desempeñó un papel fundamental en la economía y en la configuración del paisaje de Cariñena.

Cinco rutas históricas para recorrer

Uno de los elementos centrales de la publicación es su organización en cinco rutas, concebidas para descubrir sobre el terreno buena parte de este patrimonio. Los itinerarios se complementan con información histórica, documentación y diferentes anexos que amplían la mirada sobre la actividad ganadera tradicional.

Entre los asuntos abordados se encuentran las técnicas empleadas en la construcción de estas edificaciones, los antiguos pleitos relacionados con los pastos, la feria de ganado, las vías pecuarias o el matadero y la carnicería municipal, ofreciendo una visión que trasciende el inventario de construcciones para profundizar en el papel que la ganadería tuvo en la historia y la vida cotidiana de Cariñena.

El libro es fruto de una investigación desarrollada en el Taller de Naturaleza del Centro de Educación de Adultos Ricardo Sola Almau, bajo la coordinación del docente Víctor Manuel Calvín Tienza. El conocimiento del territorio por parte de su autor, junto con la recopilación de testimonios y el estudio de diferentes fuentes documentales, ha permitido reunir en una misma publicación información sobre un patrimonio disperso y, en muchos casos, poco conocido.

Una vida vinculada al territorio y la cultura

Nacido en Cariñena en 1957, Rafael Gutiérrez Pe desciende de una larga estirpe de pastores, agricultores y tejeros, circunstancia que explica su estrecha vinculación con el medio rural y con las tradiciones de la localidad.

A esta faceta se suma su reconocida trayectoria en el mundo de la jota, en el que ha obtenido numerosos premios y participado en actuaciones nacionales e internacionales, desarrollando también una intensa labor de difusión de la cultura aragonesa. Durante años ha recorrido el término municipal, recopilando testimonios y documentado elementos relacionados con la actividad ganadera tradicional.

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La publicación permite así preservar conocimientos, lugares y testimonios vinculados a una actividad fundamental para comprender el pasado de Cariñena, al tiempo que ofrece una herramienta para recorrer el territorio y observar el paisaje desde una perspectiva histórica y etnográfica.