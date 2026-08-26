NUEVA EDICIÓN DE ‘VENTE DE VINOS’
Longares brinda por sus vinos y su patrimonio
La Crónica del Campo de Cariñena
La plaza de España de Longares acogió el pasado 19 de agosto una nueva edición de Vente de vinos: Maridando Patrimonio, una cata al aire libre organizada por tercer año consecutivo por el Ayuntamiento de Longares y la Panadería Luis Ángel de Almonacid de la Sierra.
Se trata de una actividad que Luis Ángel López está desarrollando nuevamente durante este verano por varios municipios de la zona, uniendo vino, gastronomía y patrimonio en escenarios emblemáticos del territorio, y en la que colabora la Ruta del Vino Campo de Cariñena-La Ruta del Vino de las Piedras.
La cata maridada se celebró al anochecer, degustando cuatro vinos de la DOP Cariñena con varios productos elaborados artesanalmente en horno de leña, bajo las indicaciones de Luis Ángel sobre la historia del vino y la comida.
El evento fue una gran experiencia que resultó ser del agrado de las aproximadamente sesenta personas que se inscribieron a esta iniciativa pensada para hacer territorio y poner en valor los vinos de nuestra tierra.
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