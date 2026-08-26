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UNA ACTIVIDAD EN AUGE

Memoria y bienestar se dan la mano en Paniza

Estas sesiones tuvieron una gran acogida por parte de los vecinos.

Estas sesiones tuvieron una gran acogida por parte de los vecinos. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Cariñena

Paniza

Los talleres de memoria impartidos en Paniza han tenido una excelente acogida entre los vecinos y vecinas participantes. A través de diferentes actividades y ejercicios, los asistentes trabajan la memoria, la concentración y la agilidad mental en un ambiente ameno y participativo.

La valoración está siendo muy positiva, ya que, además de los beneficios que aportan estos talleres, se han convertido en un espacio de encuentro y convivencia. Desde el Ayuntamiento de Paniza celebran la buena acogida de esta iniciativa, y esperan seguir ofreciendo más actividades de este tipo que contribuyan al bienestar y la calidad de vida de sus vecinos.

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