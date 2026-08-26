Muel y Muël, un hermanamiento que traspasa generaciones

Hace apenas semanas, entre el 30 de julio y el 5 de agosto, un multitudinario almuerzo, al que asistieron 140 personas, y en el que no faltó el intercambio de obsequios institucionales, conmemoró el XXIV aniversario del hermanamiento entre Muel y la villa bretona de Muël (Francia).

Ambas localidades intercambiaron obsequios en el almuerzo. / SERVICIO ESPECIAL

«Una voluntad de fraternidad rubricada de forma oficial en la villa zaragozana en 2002 por los dos primeros ediles de ambos municipios; y, un año más tarde, en Francia», puntualiza Marta Rubio, presidenta de la Asociación para el Hermanamiento Muël-Muel y signataria entonces por delegación del documento vinculante en tierras galas.

«En cualquier caso, para datar con precisión el germen del hermanamiento hay que retrotraerse a 1998, cuando un grupo de ciclistas de la localidad gala, camino de Levante, pasó por un cruce de carreteras muy próximo en el que figuraba un indicador con la distancia a Muel. Ni cortos ni perezosos, se presentaron en el ayuntamiento y así empezó…», detalla Rubio.

«Eran años en los que la Unión Europea favorecía el establecimiento de lazos de esta índole». Desde entonces, más de treinta familias de aquí y de allá han recibido cada año a estudiantes entre 13 y 16 años; y, cada dos, a las comitivas de vecinos de ambas villas que recorren la distancia que separa las dos localidades: 1.003 kilómetros. Si bien anual al principio, «la periodicidad bienal alterna es más atractiva: de hecho, entre un viaje y el siguiente transcurren casi cuatro años... Cuando acudimos a Muël, procuramos que coincida con la fête des moissons, la fiesta comarcal de la cosecha».

El hermanamiento funciona, es un hecho. «Aunque haya habido ediciones en las que la participación fue bastante exigua, en estos últimos ha sido cada vez más numerosa: de hecho, ésta ha reunido a nada menos que 65 personas, muchas muy jóvenes. Ha sido una sorpresa constatar la facilidad para relacionarse que tienen las nuevas generaciones… Por otra parte, se han incorporado más familias nuevas al intercambio».

En todo este tiempo se han establecido relaciones personales muy estrechas entre vecinos de ambas villas. «Por si fuese poco, las familias, unas 30 en Muel, que acogen a los jóvenes contribuyen a consolidar aún más tales vínculos. Lo cierto es que cuando la junta de la asociación convoca actos, los miembros de la asociación se vuelcan», afirma Rubio.

«Así que mientras haya adolescentes con ganas de intercambio, familias dispuestas a acogerlos y vecinos de las dos villas que viajen, habrá hermanamiento para rato. Y las dos asociaciones y sus respectivas juntas gestoras velaremos por la buena marcha de convocatorias, estancias… Mi homóloga, Nadine Lamoitte, es una persona tan inquieta como organizada, que está siempre pendiente de cualquier pormenor».

La agenda de este año incluyó visitas, de hasta 112 personas, a las Grutas de Cristal (Molinos, Teruel) o de 103 al embalse de la Sotonera (Alcalá de Gurrea, Huesca). «Muy divertidas las dos y repletas de anécdotas», matiza Rubio. «A pesar de que la asociación de Muel es muy heterogénea, la verdad es que nos llevamos estupendamente bien y todos colaboramos en la medida de nuestras posibilidades. Si la valoración de los encuentros casi siempre es positiva, este año lo ha sido aún más. Y la planificación y la organización han tenido bastante que ver en tal balance».

En cualquier caso, el titular del hermanamiento es el ayuntamiento. Según Israel Remón, alcalde de Muel: «Hace dos años asistí por primera vez a Muël como alcalde. Más allá de la calurosa acogida, allí fui testigo de primera mano del cariño que nos profesan los habitantes de la villa hermana y, muy en particular, Patrick Chenais, mi homólogo, y su corporación municipal. Este año no asistió, pero había cuatro concejales presentes…».

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Sin duda, «la iniciativa cuenta con todo mi apoyo y el del grupo al que represento. Creo que hay que mantenerla, institucionalizarla y perpetuarla, independientemente del gobierno local de turno o de quienes dirijan la asociación, una vez más, por cierto, impecable con su gestión», sentenció Remón.