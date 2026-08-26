FESTEJOS POPULARES
Seis días de música y diversión en Encinacobra
La localidad aragonesa celebró sus festejos con tres escenarios distribuidos por el pueblo para dar vida a todos sus rincones y acoger eventos multitudinarios y otros más íntimos
La Crónica de Campo de Cariñena
Encinacorba vivió del 5 al 10 de agosto sus fiestas patronales con seis días que fueron una auténtica yincana, un no parar.
Uno de los grandes protagonistas fueron, como siempre, las peñas. Buena parte de la programación estaba pensada para que todos participaran, se divirtieran y, sobre todo, compartieran. Las tardes comenzaban a las 17.00 horas con recorridos de peñas acompañados de charanga o disco móvil, concursos de sangrías, disfraces imposibles y muchas risas. Después llegaba el turno del tardeo en el Tiki Bar, que este año se ha consolidado como uno de los grandes puntos de encuentro. Allí, entre cócteles, música y grupos en directo, se creaban esos momentos de hermandad y buen ambiente que son difíciles de explicar. Después, directos a las peñas, donde mientras unos disfrutaban de la tarde, otros se sacrificaban entre fogones para preparar la cena. Una vez todos sentados a la mesa, parecía que podía llegar un pequeño descanso… pero nada más lejos de la realidad. Después de cenar comenzaba la sesión de noche, con grandes orquestas que llenaron el pabellón.
Tampoco han faltado vaquillas, meriendas, como los bocadillos de jamón de Encinacorba ofrecidos por la asociación de mujeres, ni la tradicional comida de la vaca como colofón a las fiestas, que este año estuvo acompañada por un animado grupo de mariachi.
Tres escenarios
Uno de los grandes aciertos ha sido volver a repartir la actividad por distintos espacios del pueblo. Tres escenarios han conseguido llenar de vida prácticamente todos los rincones de Encinacorba.
El primero, el parque municipal, ese espacio reservado para los actos más íntimos y especiales. El segundo escenario ha sido la puerta de la Iglesia, donde el Tiki Bar se ha convertido en el centro neurálgico de los tardeos. Un espacio más reducido, pero perfecto para concentrar la alegría, acercar a la gente y crear ese ambiente de unión. Y el tercero, el pabellón, preparado para los actos más multitudinarios.
La Peña El Grifico llena de emoción el pregón
Este año, las fiestas han tenido un especial protagonista: la Peña El Grifico. Sus integrantes fueron los encargados de pronunciar el tradicional pregón de fiestas que da el pistoletazo de salida a la programación, un pregón completo, emotivo y cargado de recuerdos y sentimiento por el pueblo. Un momento que demostró que las nuevas generaciones siguen teniendo ganas de implicarse, de participar y de mantener vivo ese vínculo con Encinacorba.
Y si alguien pensaba que su protagonismo terminaba con el pregón, estaba muy equivocado. La Peña El Grifico ha estado también entre las grandes triunfadoras de los concursos celebrados durante las fiestas, entre ellos el popular Ma Keee Chef, donde consiguieron alzarse con el premio a la mejor paella aragonesa.
Porque en Encinacorba, cuando llegan las fiestas, hay sitio para todos: para los que viven aquí durante todo el año, para quienes regresan cada verano y para todos los visitantes que quieren compartir estos días.
- Un creador de contenido analiza al detalle el edificio Ruiseñores, emblema de la burguesía en Zaragoza: puertas de lujo, piscina en la azotea y estanque japonés
- Hansson deja el Real Zaragoza por problemas personales
- El Valencia obliga al Real Zaragoza a seguir a la espera por Iranzo
- Una de las grandes apuestas fallidas de Lalo Arantegui encuentra equipo y regresa a Eslovenia
- Arnau Campeny es la apuesta para el lateral derecho del Real Zaragoza y el Europa pide 80.000 euros por su traspaso
- El pueblo de Zaragoza que ha recuperado la tradición de salir a tomar la fresca con más de 400 vecinos: 'No esperábamos que se apuntara tanta gente
- El Real Zaragoza sueña con convencer a Marco Sangalli
- Retiran huevos procedentes de Aragón tras un brote de salmonelosis por tortillas de patata en el País Vasco