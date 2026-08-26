FIESTAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO
Música y tradición llenan las calles de Aguilón
La localidad zaragozana honró a San Pedro Arbués y Santa Cristina con cinco días de celebraciones que incluyeron gastronomía, música y eventos para mayores
La Crónica de Campo de Cariñena
Aguilón celebró del 12 al 16 de agosto sus fiestas patronales en honor a San Pedro Arbués y Santa Cristina.
La programación comenzó el miércoles con chupinazo, bombas japonesas, cabezudos y animación con la charanga El Deskoloke. Por la tarde, se realizó el pregón de fiestas seguido del concierto de Tarantella Quattro, pasacalles con la charanga y recorrido por las peñas, toro de fuego en el Barranco, actuación de Leyendas del Pop.
El jueves se jugó el torneo FIFA y la final del campeonato de guiñote. Por la tarde, hubo concurso de disfraces infantiles y concierto de Copacabana, y por la noche toro de fuego y macro-discomóvil.
El viernes comenzó con chocolatada en la Plaza del Centenario. Por la tarde, hubo torneo de fútbol sala y espectáculo de Los Titiriteros de Binéfar, y por la noche, cena popular de migas, pasacalles con la charanga, concurso de disfraces y concierto de la Orquesta Montesol.
El sábado se celebró la misa baturra en honor a Nuestra Señora de la Asunción seguida de vermú para nuestros mayores y paseo en tren turístico para todas las edades. Por la tarde, se ofreció el festival de jotas en el pabellón y hubo rock andaluz con el grupo Malaje, y por la noche, pasacalles con la charanga, toro de fuego, y actuación de Isma Nordic.
El domingo 16 de agosto se celebró la misa en honor a los santos patronos acompañada por la voz de la soprano Raquel Pellicer, seguida de la comida popular en el pabellón. A mediodía, hubo actuación del Dúo Ylenia y parque acuático, y las fiestas terminaron con cena en el pabellón y la traca final.
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