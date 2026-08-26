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EL ARTE SE ABRE PASO EN COSUENDA

La obra de Miguel Ángel Franco conquista corazones

Miguel Ángel Franco firma la obra ‘La Trompeta del Mariachi’.

Miguel Ángel Franco firma la obra ‘La Trompeta del Mariachi’. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Cariñena

Cosuenda

Cuando el Ayuntamiento de Cosuenda respaldó y financió la primera obra del querido y talentoso artista local Miguel Ángel Franco, nadie imaginó el profundo impacto que causaría. El Señor del Sombrero no solo conquistó miradas, sino que se ganó el afecto inmediato de los vecinos.

‘El señor del sombrero’ fue la primera intervención.

‘El señor del sombrero’ fue la primera intervención. / SERVICIO ESPECIAL

Aquella primera iniciativa dejó con ganas de más, encendió una chispa y demostró que la comunidad de Cosuenda tiene sed de cultura, de belleza y de identidad compartida.

Ese deseo se ha materializado en una nueva alegría, ya que recientemente se ha instalado la segunda joya de esta colección urbana: La Trompeta del Mariachi. La imponente escultura ya luce con orgullo en la entrada del pabellón municipal, saludando a cada visitante, y recordando que la música, el arte y las raíces se respiran en cada rincón de este municipio.

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El Ayuntamiento de Cosuenda apuesta de esta manera por seguir creyendo en el talento de los suyos y por llenar de vida y color los espacios de todos.

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