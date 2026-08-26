El punto limpio de Cariñena reabre sus puertas después de casi siete años

El Punto Limpio municipal de Cariñena volvió a abrir sus puertas el 25 de julio, recuperando un servicio que permanecía sin funcionamiento desde noviembre de 2019. Tras asumir nuevamente la gestión de las instalaciones y acometer diferentes trabajos de acondicionamiento, el ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos un espacio destinado a facilitar la correcta gestión de aquellos residuos que, por sus características o volumen, no deben depositarse en los contenedores habituales.

El servicio funciona todos los miércoles y sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y cuenta con personal encargado de atender las instalaciones, orientar a los usuarios y supervisar el correcto depósito de los residuos.

Las instalaciones fueron construidas por la Comarca Campo de Cariñena sobre una parcela cedida por el ayuntamiento, e inauguradas en marzo de 2011, tras una inversión de 182.000 euros, que contó con financiación del Gobierno de Aragón. Durante más de ocho años funcionaron como punto limpio comarcal, hasta su cierre en noviembre de 2019.

Con el objetivo de recuperar esta infraestructura, el Ayuntamiento de Cariñena solicitó a finales de 2025 la reversión de la cesión de uso de las instalaciones, petición que fue atendida por la Comarca Campo de Cariñena. Una vez recuperada su gestión, el consistorio inició los trabajos necesarios para acondicionar el recinto y ponerlo nuevamente en servicio.

Una inversión de cerca de 39.000 euros

La reapertura ha requerido diversas actuaciones de reparación y acondicionamiento. Entre ellas se encuentran la reparación del acceso, afectado por un importante socavón provocado por la rotura de la red de saneamiento; la renovación del tramo de tubería y del pavimento afectados; la reparación y mejora del vallado, barandillas y elementos metálicos; y la instalación de cuatro nuevos contenedores para la recogida selectiva.

Estas actuaciones han supuesto una inversión de 38.824,48 euros, de los que el Gobierno de Aragón ha financiado el 50 %, mediante una subvención de 19.412,24 euros concedida dentro de la convocatoria de ayudas para actuaciones de mejora y modernización de áreas industriales.

El alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, destaca que la recuperación del Punto Limpio permite «poner al servicio de los vecinos una infraestructura que llevaba demasiado tiempo sin utilizarse» y ofrecer un espacio adecuado para aquellos residuos que no tienen cabida en los contenedores habituales. El objetivo, señala, es «facilitar el reciclaje, prevenir los vertidos incontrolados y seguir avanzando hacia un municipio más limpio y sostenible».

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Con la recuperación del Punto Limpio, el ayuntamiento amplía los recursos disponibles para favorecer el reciclaje, la correcta gestión de los residuos y el cuidado del entorno, al tiempo que vuelve a poner en uso una infraestructura que permanecía cerrada desde 2019.