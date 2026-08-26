ESTÁ DISPONIBLE DESDE EL 25 DE JULIO
El punto limpio de Cariñena reabre sus puertas después de casi siete años
La Crónica del Campo de Cariñena
El Punto Limpio municipal de Cariñena volvió a abrir sus puertas el 25 de julio, recuperando un servicio que permanecía sin funcionamiento desde noviembre de 2019. Tras asumir nuevamente la gestión de las instalaciones y acometer diferentes trabajos de acondicionamiento, el ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos un espacio destinado a facilitar la correcta gestión de aquellos residuos que, por sus características o volumen, no deben depositarse en los contenedores habituales.
El servicio funciona todos los miércoles y sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y cuenta con personal encargado de atender las instalaciones, orientar a los usuarios y supervisar el correcto depósito de los residuos.
Las instalaciones fueron construidas por la Comarca Campo de Cariñena sobre una parcela cedida por el ayuntamiento, e inauguradas en marzo de 2011, tras una inversión de 182.000 euros, que contó con financiación del Gobierno de Aragón. Durante más de ocho años funcionaron como punto limpio comarcal, hasta su cierre en noviembre de 2019.
Con el objetivo de recuperar esta infraestructura, el Ayuntamiento de Cariñena solicitó a finales de 2025 la reversión de la cesión de uso de las instalaciones, petición que fue atendida por la Comarca Campo de Cariñena. Una vez recuperada su gestión, el consistorio inició los trabajos necesarios para acondicionar el recinto y ponerlo nuevamente en servicio.
Una inversión de cerca de 39.000 euros
La reapertura ha requerido diversas actuaciones de reparación y acondicionamiento. Entre ellas se encuentran la reparación del acceso, afectado por un importante socavón provocado por la rotura de la red de saneamiento; la renovación del tramo de tubería y del pavimento afectados; la reparación y mejora del vallado, barandillas y elementos metálicos; y la instalación de cuatro nuevos contenedores para la recogida selectiva.
Estas actuaciones han supuesto una inversión de 38.824,48 euros, de los que el Gobierno de Aragón ha financiado el 50 %, mediante una subvención de 19.412,24 euros concedida dentro de la convocatoria de ayudas para actuaciones de mejora y modernización de áreas industriales.
El alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, destaca que la recuperación del Punto Limpio permite «poner al servicio de los vecinos una infraestructura que llevaba demasiado tiempo sin utilizarse» y ofrecer un espacio adecuado para aquellos residuos que no tienen cabida en los contenedores habituales. El objetivo, señala, es «facilitar el reciclaje, prevenir los vertidos incontrolados y seguir avanzando hacia un municipio más limpio y sostenible».
Con la recuperación del Punto Limpio, el ayuntamiento amplía los recursos disponibles para favorecer el reciclaje, la correcta gestión de los residuos y el cuidado del entorno, al tiempo que vuelve a poner en uso una infraestructura que permanecía cerrada desde 2019.
Un servicio gratuito para los vecinos
El Punto Limpio está destinado a particulares de Cariñena y su utilización es gratuita. Para acceder es necesario identificarse con el DNI, lo que permite comprobar la condición de usuario y registrar las aportaciones realizadas. No se admitirán residuos procedentes de otros municipios, salvo que exista un convenio, acuerdo de colaboración u otro instrumento jurídico que autorice expresamente su recepción en las condiciones establecidas por el ayuntamiento.
El personal de las instalaciones se encarga de orientar a los usuarios sobre el lugar en el que debe depositarse cada residuo. Entre los materiales admitidos se encuentran muebles, colchones y otros enseres domésticos; maderas y restos metálicos; papel y cartón; vidrio y envases; escombros procedentes de pequeñas obras domésticas; pilas, bombillas, lámparas y tubos fluorescentes, respetando en cada caso las cantidades máximas establecidas.
Por el contrario, no pueden depositarse basura doméstica mezclada y residuos orgánicos; pinturas, barnices y productos químicos; residuos sanitarios, agrícolas o ganaderos; restos de poda; neumáticos; vehículos fuera de uso; animales muertos o materiales peligrosos. Tampoco se admiten aceite doméstico usado, ropa ni calzado, al disponer estos residuos de otros sistemas específicos de recogida en el municipio.
Los usuarios deben llevar los residuos previamente separados, depositarlos en el contenedor correspondiente y seguir las indicaciones del personal. Asimismo, no está permitido abandonar residuos en el exterior de las instalaciones ni fuera del horario de apertura.
La futura ordenanza reguladora contempla además una bonificación del 20 % en la tasa municipal de recogida de residuos para los usuarios que realicen un mínimo de seis aportaciones al año, que se aplicará en el recibo correspondiente al primer trimestre del año siguiente.
Horario del servicio
Miércoles y sábados, de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas
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