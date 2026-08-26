REINAS Y CONVIVENCIA
San Bernabé llena de fiesta las calles
La Crónica del Campo de Cariñena
La presentación de las Reinas de Fiestas el sábado 22 de agosto supone el pistoletazo de salida a las fiestas. Las reinas lucirán con orgullo su corona y su sonrisa en todos y cada uno de los actos de estas esperadas fiestas de San Bernabé 2026.
Un programa repleto de tradición, alegría y convivencia para todos los públicos. El concejal de Fiestas ha preparado cinco días intensos que transformarán las calles del municipio en el epicentro de la diversión.
El arranque oficial tendrá lugar el miércoles 26 de agosto, a las 12.00 horas, con el volteo de campanas. A partir de ese momento, la localidad se llenará de música, comidas populares, espectáculos taurinos diarios, diversión para los más pequeños y un ambiente inigualable que invita a vecinos y visitantes a unirse como una gran familia.
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