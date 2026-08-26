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REINAS Y CONVIVENCIA

San Bernabé llena de fiesta las calles

Paula Angulo Fando.

Paula Angulo Fando. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Cariñena

San Bernabé

La presentación de las Reinas de Fiestas el sábado 22 de agosto supone el pistoletazo de salida a las fiestas. Las reinas lucirán con orgullo su corona y su sonrisa en todos y cada uno de los actos de estas esperadas fiestas de San Bernabé 2026.

Valeria Romea Lorente.

Valeria Romea Lorente. / SERVICIO ESPECIAL

Un programa repleto de tradición, alegría y convivencia para todos los públicos. El concejal de Fiestas ha preparado cinco días intensos que transformarán las calles del municipio en el epicentro de la diversión.

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Paula Arnal Rodríguez.

Paula Arnal Rodríguez. / SERVICIO ESPECIAL

El arranque oficial tendrá lugar el miércoles 26 de agosto, a las 12.00 horas, con el volteo de campanas. A partir de ese momento, la localidad se llenará de música, comidas populares, espectáculos taurinos diarios, diversión para los más pequeños y un ambiente inigualable que invita a vecinos y visitantes a unirse como una gran familia.

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