Una semana de retos, naturaleza y crecimiento

Este verano, Baloo Animación ha organizado por tercer año consecutivo un Campamento de Aventura para 49 jóvenes de la Comarca Campo de Cariñena en Villanúa. Durante una semana llena de emociones, los jóvenes se sumergieron en un sinfín de actividades de ocio y tiempo libre, diseñadas para fomentar el trabajo en equipo, la superación personal y el amor por la naturaleza.

La ubicación en los Pirineos brindó un escenario espectacular, donde las montañas y los bosques fueron testigos de las aventuras. Entre las actividades más destacadas estuvieron las rutas de senderismo por la montaña, orientación y actividad de Humor Amarillo en Jaca, Parque de Tirolinas y Arborismo en Juncaral, Rafting en Murillo de Gállego, diferentes juegos de día y nocturnos en Villanúa pueblo, y una estupenda travesía de montaña adaptada a cada una de las edades. Los mayores hicieron noche en el espectacular Ibón de Ip, y los más pequeños Fuente del Paco, y visita con baño en las Pozas de Castiello. Una gran variedad de actividades que han supuesto un reto personal para muchos, enfrentándose a sus miedos y alcanzando nuevas alturas, tanto físicas como emocionales.

El campamento ha estado ambientado en la temática de Perdidos. Ocho celebrities famosas y todo el grupo de jóvenes del campamento cayeron en Isla Villanúa tras un “’accidente de avión’”. En dicha isla tuvieron que resolver todas las aventuras, teniendo que convivir con una tribu un tanto peculiar. El último día descubrieron que todo se trataba de un reality show.

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La experiencia no solo fue enriquecedora para los participantes, sino también para los monitores, que fueron testigos del crecimiento personal de cada uno de los jóvenes. Se llevan de Villanúa recuerdos imborrables y la certeza de que estos días de aventura quedarán grabados en la memoria de todos como una experiencia transformadora y única.