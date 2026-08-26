El senderismo vuelve a unir los pueblos de la comarca

La llegada del otoño vuelve a poner en marcha las marchas senderistas del Campo de Cariñena, una iniciativa que alcanza ya su 15 ª edición, y que invita a recorrer los paisajes y municipios de la comarca a través del senderismo.

La primera cita de esta nueva temporada será el 20 de septiembre en Alfamén. La marcha partirá a las 8.00 horas desde el pabellón, y llevará a los participantes a recorrer distintos parajes del término municipal. A mitad del recorrido tendrá lugar el tradicional avituallamiento, preparado con la colaboración de los voluntarios de la localidad, antes de afrontar el tramo final hasta el merendero de Alfamén, donde concluirá la ruta.

Alfamén, primera parada. / SERVICIO ESPECIAL

La programación continuará el 27 de septiembre en Encinacorba, localidad que ya trabaja en la preparación del recorrido, y tendrá su siguiente parada el 4 de octubre en Cariñena. Estas tres primeras citas de la temporada concentrarán buena parte de la actividad senderista durante las primeras semanas del otoño. El calendario oficial de 2026 recoge además otras marchas hasta el mes de noviembre.

El otoño es, además, una de las épocas más atractivas para disfrutar de esta actividad al aire libre. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, los paisajes del Campo de Cariñena adquieren sus característicos tonos otoñales, ofreciendo una oportunidad para descubrir tanto los espacios naturales como el patrimonio de sus municipios.

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La iniciativa combina así deporte, naturaleza y turismo, con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes a los distintos rincones de la comarca. Encinacorba, por ejemplo, se encuentra a los pies de la Sierra de Algairén, un entorno especialmente ligado a las rutas de senderismo de la zona.