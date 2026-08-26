Sergio Pérez se alza con el primer premio

La fotografía Fase completa de Sergio Pérez Pérez ha obtenido el primer premio del Concurso Fotográfico Eclipse Solar 2026, convocado por el Ayuntamiento de Cariñena con motivo del eclipse total de sol vivido el 12 de agosto. La obra consiguió 19 puntos, la puntuación más alta entre las 67 fotografías presentadas al certamen.

Los dos accésits han recaído en Éxtasis solar. Sacerdotisas del Templo del Sol recitando sus plegarias de Juan Luis Iriarte, y Un instante, infinitas emociones de Laura Gracia Herrer, ambas con 17 puntos.

El concurso fue organizado por el Ayuntamiento de Cariñena, en colaboración con la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza (RSFZ), con el objetivo de fomentar la creatividad fotográfica y conservar un testimonio gráfico de un acontecimiento astronómico excepcional. La convocatoria estaba abierta tanto a fotógrafos aficionados como profesionales, que podían presentar hasta tres imágenes realizadas durante el eclipse.

Las fotografías podían centrarse en el propio fenómeno astronómico, pero también en la transformación del paisaje y de la luz, las emociones y reacciones del público o el ambiente generado en Cariñena durante una jornada que reunió a vecinos y visitantes para contemplar uno de los acontecimientos más esperados del año.

El primer premio está dotado con 200 euros, mientras que cada uno de los dos accésits recibirá 50 euros, en todos los casos mediante vales para consumir en los establecimientos adheridos al Plan de Comercio del Ayuntamiento de Cariñena.

Más allá de las obras premiadas, las 67 fotografías presentadas conforman un amplio testimonio gráfico de la jornada, recogiendo diferentes perspectivas del eclipse y de la forma en que se vivió en Cariñena.

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Paisajes, cambios de luz, escenas colectivas y momentos de observación quedaron así plasmados en un conjunto de imágenes que documentan un acontecimiento excepcional vivido en el municipio el 12 de agosto de 2026.