FRONTENIS EN ALFAMÉN
Talento sobre la cancha de frontón
La Crónica del Campo de Cariñena
El 5 de agosto, el frontón municipal acogió una doble cita deportiva que reunió a promesas escolares y a parejas absolutas en una jornada inolvidable.
El frontón municipal volvió a convertirse en el epicentro del deporte local. Como ya es tradición, el 5 de agosto se disputaron los esperados torneos de frontenis, disciplina que goza de una excelente salud en el municipio.
La jornada comenzó con el protagonismo de los más jóvenes. Tras semanas de esfuerzo y aprendizaje en los entrenamientos de verano, los escolares saltaron a la pista para demostrar sus avances, regalando al público destellos de talento y mucha ilusión.
Ya entrada la tarde, el testigo pasó a la categoría absoluta. Las parejas participantes ofrecieron un auténtico espectáculo sobre la cancha, haciendo vibrar a los asistentes con puntos largos, peloteos intensos y un derroche de calidad que mantuvo la emoción sobre la cancha hasta el último momento.
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