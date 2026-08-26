Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centros de datosFamilia atrapada en La SotoneraIranzo Real ZaragozaAlhaja Cult StoreDemolición clínica ZaragozaVuelos chárter Zaragoza
instagramlinkedin

COMPETICIÓN Y HERMANDAD

Una tarde de fútbol que refuerza lazos entre Alfamén y Arándiga

La categoría infantil lo dio todo en el campo.

La categoría infantil lo dio todo en el campo. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica del Campo de Cariñena

Alfamén

Como cada verano, los campos de fútbol de la zona volvieron a ser testigos de una de las citas más esperadas del calendario estival. El 4 de agosto, pequeños y mayores de Alfamén y Arándiga unieron su pasión por el balón en un emocionante torneo amistoso de fútbol-7.

Los cadetes demostraron su talento sobre el césped | SERVICIO ESPECIAL

Los cadetes demostraron su talento sobre el césped. / SERVICIO ESPECIAL

La competición se estructuró en tres categorías para dar cabida a todas las edades: infantil, cadete y absoluto. Más allá de los marcadores, que reflejaron la gran competitividad y el buen nivel sobre el césped, los locales de Alfamén consiguieron imponerse en dos de los tres encuentros disputados.

Noticias relacionadas

Sin embargo, el gran triunfo de la jornada fue el ambiente vivido en las gradas. Con los asientos abarrotados de familiares, amigos y vecinos, la calurosa tarde se convirtió en una auténtica fiesta de convivencia y hermanamiento entre ambas localidades, demostrando que el deporte es la excusa perfecta para unir lazos y disfrutar juntos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un creador de contenido analiza al detalle el edificio Ruiseñores, emblema de la burguesía en Zaragoza: puertas de lujo, piscina en la azotea y estanque japonés
  2. Hansson deja el Real Zaragoza por problemas personales
  3. El Valencia obliga al Real Zaragoza a seguir a la espera por Iranzo
  4. Una de las grandes apuestas fallidas de Lalo Arantegui encuentra equipo y regresa a Eslovenia
  5. Arnau Campeny es la apuesta para el lateral derecho del Real Zaragoza y el Europa pide 80.000 euros por su traspaso
  6. El pueblo de Zaragoza que ha recuperado la tradición de salir a tomar la fresca con más de 400 vecinos: 'No esperábamos que se apuntara tanta gente
  7. El Real Zaragoza sueña con convencer a Marco Sangalli
  8. Retiran huevos procedentes de Aragón tras un brote de salmonelosis por tortillas de patata en el País Vasco

Dos policías evitan que una mujer se precipite desde un noveno piso en Zaragoza

Dos policías evitan que una mujer se precipite desde un noveno piso en Zaragoza

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador

VÍDEO | El refugio de Javier Bardem en Aragón: el pueblo que le cambió la vida y la carrera El refugio de Javier Bardem en Aragón: el pueblo que le cambió la vida y la carrera

Vídeo | Los vuelos chárter desde Zaragoza para los próximos puentes: de Eslovenia a los mercados navideños del centro de Europa

Andrada regresa a la portería cuatro meses y 122 días después de su puñetazo a Pulido y lo hace con victoria para Monterrey. "Lo pasé mal y lo tomé con calma estos meses"

Andrada regresa a la portería cuatro meses y 122 días después de su puñetazo a Pulido y lo hace con victoria para Monterrey. "Lo pasé mal y lo tomé con calma estos meses"

El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"

El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"

La Coliseum se apunta a las Fiestas del Pilar: "Zaragoza se convertirá en un templo de peregrinación bakala intergeneracional"

La Coliseum se apunta a las Fiestas del Pilar: "Zaragoza se convertirá en un templo de peregrinación bakala intergeneracional"

La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Valencia

La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Valencia
Tracking Pixel Contents