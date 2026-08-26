Una tarde de fútbol que refuerza lazos entre Alfamén y Arándiga

Como cada verano, los campos de fútbol de la zona volvieron a ser testigos de una de las citas más esperadas del calendario estival. El 4 de agosto, pequeños y mayores de Alfamén y Arándiga unieron su pasión por el balón en un emocionante torneo amistoso de fútbol-7.

Los cadetes demostraron su talento sobre el césped. / SERVICIO ESPECIAL

La competición se estructuró en tres categorías para dar cabida a todas las edades: infantil, cadete y absoluto. Más allá de los marcadores, que reflejaron la gran competitividad y el buen nivel sobre el césped, los locales de Alfamén consiguieron imponerse en dos de los tres encuentros disputados.

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Sin embargo, el gran triunfo de la jornada fue el ambiente vivido en las gradas. Con los asientos abarrotados de familiares, amigos y vecinos, la calurosa tarde se convirtió en una auténtica fiesta de convivencia y hermanamiento entre ambas localidades, demostrando que el deporte es la excusa perfecta para unir lazos y disfrutar juntos.