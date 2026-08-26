COMPETICIÓN Y HERMANDAD
Una tarde de fútbol que refuerza lazos entre Alfamén y Arándiga
La Crónica del Campo de Cariñena
Como cada verano, los campos de fútbol de la zona volvieron a ser testigos de una de las citas más esperadas del calendario estival. El 4 de agosto, pequeños y mayores de Alfamén y Arándiga unieron su pasión por el balón en un emocionante torneo amistoso de fútbol-7.
La competición se estructuró en tres categorías para dar cabida a todas las edades: infantil, cadete y absoluto. Más allá de los marcadores, que reflejaron la gran competitividad y el buen nivel sobre el césped, los locales de Alfamén consiguieron imponerse en dos de los tres encuentros disputados.
Sin embargo, el gran triunfo de la jornada fue el ambiente vivido en las gradas. Con los asientos abarrotados de familiares, amigos y vecinos, la calurosa tarde se convirtió en una auténtica fiesta de convivencia y hermanamiento entre ambas localidades, demostrando que el deporte es la excusa perfecta para unir lazos y disfrutar juntos.
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