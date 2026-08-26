Un territorio que miró al cielo: la Ruta del Vino ante el eclipse total de Sol

El eclipse total de Sol del 12 de agosto convirtió a nuestro territorio en escenario de uno de los grandes acontecimientos astronómicos de los últimos años. La llegada de visitantes, aficionados a la astronomía y viajeros atraídos por este fenómeno excepcional encontró una amplia oferta de actividades que unió divulgación, vino, gastronomía, patrimonio y naturaleza.

Eclipse en Bodegas Ignacio Marín. / SERVICIO ESPECIAL

La Ruta del Vino Campo de Cariñena comenzó a prepararse con antelación para este acontecimiento. En mayo organizó una charla informativa junto al equipo de L’Univers, especialistas en divulgación astronómica, con el objetivo de informar a los socios sobre el fenómeno y ayudar al territorio a prepararse ante la importante afluencia de visitantes prevista.

Vente de Vinos en Almonacid. / SERVICIO ESPECIAL

A esta labor de preparación se sumó la adquisición, por parte de la Ruta del Vino, de gafas homologadas para la observación segura del eclipse, que fueron distribuidas entre los socios para incorporarlas a las distintas actividades organizadas con motivo del acontecimiento.

Caminata al Cabezo de San Pablo. / SERVICIO ESPECIAL

La respuesta del territorio fue especialmente destacada. Numerosos socios diseñaron propuestas propias y convirtieron la tarde y la noche del 12 de agosto en una experiencia alrededor del vino y la astronomía.

Amplia respuesta

Bodegas Grandes Vinos recibió a cerca de 200 visitantes japoneses, grandes aficionados a la astronomía, que habían reservado su experiencia con más de un año de antelación. La repercusión de esta visita llegó incluso a la televisión japonesa.

El restaurante de Longares, Marín Mudéjar, recibió a alrededor de medio centenar de visitantes procedentes de Japón.

En Villanueva de Huerva, el Centro de Interpretación Dinosaurios de Zaragoza combinó astronomía y paleontología en una propuesta que incluyó una visita guiada para conocer las nuevas icnitas halladas en la localidad y, posteriormente, una excursión al Cabezo de San Pablo para contemplar el eclipse.

Muchas bodegas diseñaron experiencias especialmente vinculadas al paisaje y al cielo. Tierra de Cubas propuso una velada especial desde su espectacular emplazamiento con vistas a la Sierra de Algairén y Bodega Ignacio Marín se sumó a la programación con una actividad vinculada al eclipse. Bodegas Care planteó una tarde que terminó con una cena tipo cóctel y música chill out, prolongándose hasta la madrugada y coincidiendo además con la lluvia de meteoros de las Perseidas.

Hacienda Molleda, situada en una de las zonas más elevadas de la DOP Cariñena, preparó una experiencia especialmente dirigida a los aficionados a la astronomía que despertó el interés de más de 30 astrónomos internacionales.

En Cariñena, el ayuntamiento, siendo Punto de Observación Local combinó divulgación, ocio y música organizando el evento “Cariñena al Sol”. El Polígono Industrial Entreviñas acogió una programación especial durante la tarde y la noche, con el espectáculo Terra, de Atlántida Show, música en directo, actividades para todos los públicos, zona de food-trucks y vinos de la DO Cariñena y un espacio destinado a la instalación de telescopios.

Con un centenar de asistentes, la Panadería Luis Angel organizó una edición de Vente de Vinos en la Ermita del Calvario de Almonacid de la Sierra, una localización inmejorable para disfrutar del eclipse maridando el momento con vinos locales y productos del horno.

Otro momento muy especial durante el eclipse ocurrió en Tosos que fue uno de los puntos de lanzamiento de globos estratosféricos y sonda dentro de proyectos científicos y divulgativos como Proyecto Eclipsos.

El eclipse total de Sol fue, así, mucho más que un fenómeno astronómico. Durante meses generó expectación y permitió al territorio prepararse para recibir a visitantes con propuestas que pusieron en valor algunos de sus principales recursos: el vino, el paisaje, la gastronomía, el patrimonio y la capacidad de crear experiencias singulares.

Alcance internacional

Para la Ruta del Vino, el eclipse supuso también una oportunidad para demostrar la capacidad de sus socios para trabajar ante un acontecimiento de alcance internacional y convertir un fenómeno excepcional en una nueva forma de descubrir y disfrutar la Denominación de Origen Cariñena.

Noticias relacionadas

En la Oficina de Turismo y Cariñena Wine Museum se dieron momentos de mucha actividad con numerosas consultas y visitas de público de USA, Canadá, Japón, México, Holanda, etc.