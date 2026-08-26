Tosos lleva la ciencia hasta la estratosfera

Miguel Sánchez-Gasca

Paraje de Carralamata, municipio de Encinacorba. España vaciada. Los viñedos y tierras calmas de este valle de la Comarca Campo de Cariñena, con la boscosa sierra de Algairén al fondo, eran un plató perfecto para observar el fenómeno astronómico del año. Muchas personas han acabado hastiadas de tanto hablar y pregonar este acontecimiento, pero también son muchos, somos muchos, los que lo hemos estado esperando con impaciencia.

Un espectáculo que ha tenido un seguimiento masivo y ha fascinado a todos los que hemos tenido la suerte de vivirlo. Porque una experiencia como esta no se observa; se vive. En dicho paraje del campo vaciado de Aragón nos congregamos primos y amigos, organizado todo por Mateo Gasca, exalcalde de la localidad.

Con extraordinaria precisión astronómica, a partir de las 19.35 horas del pasado miércoles 12 de agosto, la luna invisible comenzaba a interponerse entre la tierra y el sol, y comenzaba a hacerse presente delante del disco solar. Poco a poco se iba haciendo realidad el eclipse y comenzaban a oírse voces de admiración. Esas extrañas gafas que cubrían nuestros rostros no podían ocultar un gesto de fascinación y maravilla. Y la expectación daba lugar al asombro, y el asombro a la emoción. Comenzaba a oscurecer y bajar la temperatura. Los árboles tomaban colores diferentes y ofrecían sombras extrañas.

Justo antes de la hora mágica, que en Encinacorba eran las 20:29, el sol tomó la forma de un hilito en una circunferencia incompleta y cuando ya no se veía nada tras las gafas, era el momento, nos quitamos las gafas y ahí estaba esa experiencia inolvidable para toda una generación; destellearon los puntitos llamados perlas de Baily y aparecía la magia de la astronomía; el minuto de gloria. La luna cubría completamente el sol, y allí, en el cielo, flotaban ambos amantes eternos suspendidos en la nada, en un espectáculo muy difícil de explicar y describir. Y todo contemplado en un silencio alucinante. Y luego, tras esos setenta y cinco segundos, de nuevo los destellos cuando el sol salía por el otro lado. Otra vez las gafas al rostro, y el sol de nuevo comenzó a tomar forma de luna, esta vez creciente, y así, con esa extraña forma de cuerno se ocultó el astro rey tras los cerros del horizonte, en el ocaso mas extraño y diferente de nuestra vida.

Pues bien, pasados unos minutos, mientras charlábamos sobre lo vivido, cada uno contando lo que había sentido, tuvo lugar una anécdota singular; de repente bajaba del cielo un artefacto, que inicialmente creíamos que era un dron extraviado. Era un aparato de aspecto metálico, cruzado por una barra en la que destelleaban una lucecitas rojas, que descendía levemente suspendido por un paracaídas rojo. ¡Increible! Institivamente salieron corriendo los niños en su busca, y los mayores detrás, y aparecieron los infantes con el extraño aparato caído de las estrellas. Tenía una nota manuscrita a bolígrafo; «Esto es un experimento científico. No es peligroso. Si lo encuentras llama al teléfono 633 xxx xxxx (oculto el número por razones de privacidad). No abrir por favor». Y llamamos al teléfono y nos dijeron que efectivamente era un globo sonda de una empresa llamada L’Univers, que lo habían lanzado de un pueblo de la comarca llamado Tosos.

Se trataba de un experimento a nivel nacional; se habían lanzado 15 artefactos por diferentes instituciones públicas y privadas en la denominada Misión Globo-Sonda; un proyecto que busca capturar imágenes y datos científicos durante los eclipses solares en la península ibérica. El proyecto está coordinado por la Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE) y participa en él una variedad de instituciones y asociaciones astronómicas.

Y resulta que el globo lanzado desde Tosos y que alcanzó la estratosfera y que podía haber caído en cualquier paraje del medio Aragón, cayó justo enfrente de donde nosotros estábamos; en Carralamata. Contactamos con los científicos y al día siguiente quedamos en el Casino de Encinacorba, donde Marcos y María Luisa nos explicaron los detalles del proyecto.

Y allí mismo, en el Casino, vimos las primeras imágenes y datos del artefacto. Fue la guinda al pastel de una jornada inolvidable.