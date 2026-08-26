Tradición y buen ambiente reinan en Tosos

Tosos ha celebrado sus fiestas de San Bartolomé 2026 con un programa que combina tradición, cultura y, muy especialmente, una decidida apuesta por la música en directo. Del 21 al 24 de agosto, la localidad se ha llenado de conciertos, espectáculos y actos populares que este año han tenido un protagonista claro: sus mayores.

El acto que abrió las fiestas será uno de los más emotivos de las últimas décadas. El pregón, la tarde del viernes en la plaza, corrió a cargo de quienes hace ahora medio siglo pusieron en marcha la merienda homenaje a los mayores, una de las tradiciones más queridas del calendario festivo tosino. Encabezados por Jerónimo Aparicio como portavoz, los pregoneros representan a aquella comisión de 1976 que este año cumple su 50 aniversario.

Con este gesto, el ayuntamiento e Interpeñas rindieron tributo no solo a los pioneros, sino a todos los jubilados del pueblo y a las peñas que, generación tras generación, han mantenido viva la celebración.

La gran novedad de esta edición ha sido el notable despliegue de música en directo, que convierte el programa en un auténtico line-up de festival. El viernes 21 subió al escenario del pabellón Supersonic, con su repaso a la banda sonora de varias generaciones.

El sábado 22, coincidiendo con el tradicional Día de la Vaca, llegó el espectáculo Wakanda. El domingo 23 fue el día más intenso, con el Palenzuela Show en la plaza y la verbena retro rock de Los Mirindas de madrugada. Y el lunes 24, como broche final, la ronda jotera del grupo Zierzo dio paso al concierto de fin de fiestas de Seven.

A todo ello se suman dos charangas, que pusieron ritmo a las calles durante toda la semana, y las sesiones de los DJs que animaron las noches hasta la madrugada.

Pero San Bartolomé es mucho más que música. El programa mantuvo también sus citas clásicas: el toro de fuego cada noche, los actos infantiles, los torneos de birlas y barra aragonesa, la coronación de reinas y damas, los bingos populares y la multitudinaria Cena de la Vaca.

Todo aderezado, un año más, con el concurso de fachadas y disfraces, que en esta edición giró en torno a una temática Disney.

Con esta completa programación, Tosos vivió cuatro días de fiesta que unieron la diversión de todas las edades con el homenaje a quienes hacen posible que el pueblo siga vivo durante todo el año.