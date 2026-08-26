Encinacorba avanza en la rehabilitación de la casa del médico pese a obstáculos políticos

El Ayuntamiento de Encinacorba, ante las dudas y las diferentes informaciones que hay sobre la rehabilitación de la antigua casa del médico, cree necesario explicar, de forma clara y cronológica, cuál es la situación actual de esta vivienda y de otras dos que se van a hacer en las antiguas escuelas.

Según explican desde el equipo de Gobierno, «no se trata de actuaciones improvisadas. De hecho, las convocatorias del Gobierno de Aragón están dirigidas a apoyar a los municipios en la construcción de viviendas públicas de alquiler o en la rehabilitación integral de edificios ya existentes para ese mismo fin.

Por ello, el objetivo que persigue el ayuntamiento es aprovechar estas subvenciones para poder crear vivienda pública de alquiler en los edificios municipales existentes, y así ayudar a cubrir una necesidad especialmente importante en nuestros pueblos».

Empezando el recorrido cronológico, el 16 de abril de 2025, el Pleno del Ayuntamiento de Encinacorba abordó la desafectación parcial de la antigua vivienda del médico, situada en la planta baja de la casa consistorial, con el objetivo de cambiar su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial y poder así alquilarla.

Ese día, según el equipo de Gobierno, «la propia alcaldía explicó antes de la votación que el objeto de la desafectación era proceder a la reforma integral de la vivienda conforme a la subvención solicitada por el ayuntamiento para la rehabilitación de edificaciones públicas con destino a su posterior alquiler.

Se preguntó expresamente si existía alguna objeción o algún aspecto que debatir, y el acuerdo fue aprobado por unanimidad, con los cinco votos favorables de los cinco concejales que componían entonces la corporación municipal».

Además, el acuerdo salió a exposición pública por el plazo de un mes, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, «para que cualquier persona pudiera presentar las alegaciones que considerase oportunas», señalan.

Transcurrido ese plazo, y sin que se presentara ninguna alegación en tiempo y forma, correspondía continuar con la tramitación administrativa necesaria para completar la alteración de la calificación jurídica y la recepción formal del bien desafectado, de conformidad con el artículo 8.3 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Sin embargo, este último acuerdo, necesario para culminar el procedimiento, ha sido llevado al Pleno en dos ocasiones y no ha salido adelante: una primera vez el 14 de marzo y una segunda el 27 de julio de este mismo año. En ambas ocasiones, el resultado fue de dos votos a favor y dos abstenciones.

Al tratarse de un acuerdo que requiere mayoría absoluta, no se alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación, detallan desde el equipo de Gobierno de Encinacorba.

Mientras se desarrollaba esta tramitación administrativa, el proyecto siguió adelante en los aspectos que permitía la situación existente. La subvención fue concedida al ayuntamiento y se ingresó la cantidad correspondiente para ejecutar la rehabilitación.

Se inició la obra según el proyecto redactado por el arquitecto municipal que permitirá transformar este espacio en una vivienda adecuada para su futuro alquiler, explican.

Actualmente, las obras de la antigua casa del médico se encuentran muy avanzadas y próximas a su finalización. Desde alcaldía exponen que «se ha invertido dinero público, se ha rehabilitado un espacio municipal y se está recuperando una vivienda que podrá contribuir a ampliar la oferta de alquiler en Encinacorba. Sin embargo, hasta que no se apruebe definitivamente la alteración de la calificación jurídica del inmueble, la vivienda no podrá ponerse en alquiler».

Pero, a su vez, añaden que «esto no significa que el espacio tenga que permanecer necesariamente cerrado y sin utilización. Desde el ayuntamiento se estudiará la posibilidad de darle otros usos compatibles, como pueda ser el alojamiento temporal de personal del propio consistorio o de personas que se encuentren realizando prácticas en el municipio.

Las viviendas de las antiguas escuelas, en la misma situación Paralelamente, el ayuntamiento trabaja en otro proyecto que considera "fundamental": la puesta en marcha de dos viviendas en el edificio de las antiguas escuelas, gracias a una subvención de 165.000 euros del Plan + Provincia de DPZ. Desde el equipo de Gobierno municipal señalan que el proyecto "se encuentra en el mismo obstáculo, la abstención de dos concejales" ante la alteración de la calificación jurídica necesaria para el alquiler de las viviendas. «En total, son tres viviendas proyectadas en edificios municipales que pueden contribuir a dar respuesta a una de las necesidades más importantes de los pequeños pueblos: disponer de espacios adecuados para que nuevas personas puedan vivir, trabajar o desarrollar temporalmente su actividad en el municipio», insisten desde el equipo de Gobierno, y añaden que seguirán trabajando en esta línea.

La voluntad es que una inversión ya realizada y un espacio municipal rehabilitado puedan seguir siendo útiles y tenga un aprovechamiento para Encinacorba», insisten.