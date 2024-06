Huesca premia a Erice, Abril y Lacuesta

El cortometraje irlandés Calf de Jamie O’Rourke; el mexicano La cascada, de Pablo Delgado y la coproducción de Irán y Reino Unido A move se alzaron con los Premios Danzante del 52º Festival Internacional de Cine de Huesca en una edición en la que también fueron reconocidos el director de cine Isaki Lacuesta, Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura por su trayectoria profesional, el Festival de Clermont-Ferrand, premio Pepe Escriche, y el director y guionista Víctor Erice y la actriz Victoria Abril, premio Luis Buñuel a su trayectoria.

El galardón Danzante Internacional de Animación fue a parar a Matta und Matto, obra dirigida por Bianca Caderas y Kerstin Zemp, de Suiza.

La Mención Valores Humanos Francisco García de Paso recayó en la coproducción de Francia y Bélgica Pavane y el cortometraje filipino Cross my heart and hope to die de Sam Manacsa recibió una mención de honor .

Además, el jurado del Concurso Iberoamericano otorgó el Premio Danzante al cortometraje mexicano La Cascada’ de Pablo Delgado , mientras que La gran obra, de Álex Lora, se llevó el El Danzante Iberoamericano Cacho Pallero. A move, de la iraní Esmaili. fue elegido mejor documental. y El Danzante José Manuel Porquet fue para You play my father de Javier Marín, Guillermo Roqués y Rafa Honrubia.