La sencillez de Aguado: «No estoy preparado»

Monseñor Pedro Aguado Cuesta es el nuevo obispo de de la diócesis de Huesca y Jaca tras una doble ceremonia a la que acudieron cientos de fieles, quele dieron la bienvenida y recibieron con los brazos abiertos. a su nuevo pastor. En Huesca tuvo lugar una solemne liturgia de ordenación y toma de posesión en la Santa Iglesia Catedral de Huesca.

El nuevo obispo recibe un obsequio de la alcaldesa Orduna. | AYUNTAMIENTO DE HUESCA

El ordenante principal fue el cardenal João Braz de Aviz, prefecto emérito del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Actuaron como obispos co-consagrantes Carlos Escribano Subías, arzobispo metropolitano de Zaragoza, y monseñor Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza y administrador apostólico de Huesca y de Jaca durante este periodo de sede vacante.

Con un tono sencillo y cercano, Pedro Aguado compartió: «Yo no estoy preparado para esto ni tengo un programa establecido. Me alegro de poder decirlo públicamente» porque de esta manera se comprometió a «aprender» y conocer la realidad diocesana. A ello añadió que «creo profundamente en el valor del mensaje del Evangelio, la misión de la Iglesia es transmitirlo con un testimonio y no hay nada más apasionante. Creo en una Iglesia sencilla, misionera y sinodal que no piense en sí misma; para todos, acogedora y abierta al mundo».