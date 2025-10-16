Más de 750 docentes debaten sobre pedagogía

Más de 750 docentes participaron en Huesca en el Summit Educación Infantil 0-6: innovación, emoción y creatividad para transformar el aprendizaje, un congreso dirigido a profesionales que busca transformar la enseñanza desde los primeros años de vida.

La jornada, organizada por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca, con el patrocinio de Fundación Ibercaja y Editorial Edelvives, bajo el lema Very Important Peques/Very Importante Profes, reunió en el Palacio de Congresos a docentes y expertos para compartir y descubrir nuevas miradas pedagógicas con un enfoque creativo.

El Summit contó con la colaboración del Instituto Aragonés de la Mujer y de los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En el acto de inauguración participaron la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, quien destacó la capacidad de la ciudad Huesca para acoger congresos como este y de cualquier tipo.

Los participantes compartieron experiencias, descubrieron nuevas metodologías y reflexionaron sobre el papel de la innovación y la creatividad en el desarrollo integral de los niños y niñas.

La referente en pedagogía emocional Mar Romera destacó la importancia de situar a los niños y niñas en el centro del sistema educativo mientras la actividad Vip to Vip sirvió para debatir sobre lectoescritura, atención a la diversidad y matemáticas manipulativas.

María José Sánchez realizó un taller vivencial y práctico sobre el uso de la música como herramienta pedagógica para el desarrollo cognitivo y emocional. Y la actividad Todo al 10 ahondó en las prácticas innovadoras de éxito. Además, el CEIP El Parque de Huesca ofreció a los asistentes un concierto y Albert Espinosa animó a mirar la educación y la vida desde la autenticidad, el optimismo y la fuerza de las historias personales.