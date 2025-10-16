Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CINE REALIZADO POR MUJERES

La actriz Marisol Aznar recibe el Premio Pan y Rosas 2025 en el Teatro Olimpia

La actriz Marisol Aznar recibe el Premio Pan y Rosas 2025 en el Teatro Olimpia

La actriz Marisol Aznar recibe el Premio Pan y Rosas 2025 en el Teatro Olimpia

La actriz y humorista aragonesa Marisol Aznar recibió el Premio Pan y Rosas 2025 en una gala celebrada en el Teatro Olimpia de Huesca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents