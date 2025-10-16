AEROPUERTO DE HUESCA
Aena contempla mejoras hasta 2031
LA CRÓNICA
HUESCA
El plan de inversiones aeroportuarias de Aena para el periodo 2027-2031 recoge una serie de actuaciones para el aeropuerto de Huesca como diferentes intervenciones en el campo de vuelo y la plataforma, así como la adecuación del pavimento de pista.
También prevé la mejora de la seguridad. El equipamiento de seguridad y vehículos SEI, así como sistemas de información y comunicaciones. Además, la planificación recoge otras intervenciones en los elementos de campo y la adecuación del edificio Guara y el Hangar 2..El estudio contempla una inversión total de 12.888 millones de euros en los 46 aeropuertos y 2 helipuertos de Aena para mejorar en capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
- Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
- Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
- El mítico restaurante del centro de Zaragoza que se abre al mundo de la noche: 'Buena música y buenos cócteles
- Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: 'Volveré a recortar
- El escalón profesional de Sergio González o García Plaza, Larraz y la patata caliente de Txema Indias