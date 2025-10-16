Aena contempla mejoras hasta 2031

El plan de inversiones aeroportuarias de Aena para el periodo 2027-2031 recoge una serie de actuaciones para el aeropuerto de Huesca como diferentes intervenciones en el campo de vuelo y la plataforma, así como la adecuación del pavimento de pista.

También prevé la mejora de la seguridad. El equipamiento de seguridad y vehículos SEI, así como sistemas de información y comunicaciones. Además, la planificación recoge otras intervenciones en los elementos de campo y la adecuación del edificio Guara y el Hangar 2..El estudio contempla una inversión total de 12.888 millones de euros en los 46 aeropuertos y 2 helipuertos de Aena para mejorar en capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental.