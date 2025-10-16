Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SIMULACRO DE ACCIDENTE AÉREO

El aeropuerto revisa su seguridad

El ejercicio movilizó personal de diferentes cuerpos. | AENA

LA CRÓNICA

HUESCA

El aeropuerto de Huesca-Pirineos llevó a cabo un simulacro general de accidente aéreo siguiendo la normativa de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). El ejercicio simulado consistió en el impacto de un rayo contra una aeronave durante su maniobra de salida, lo que ocasionó a una explosión en el ala derecha y el choque contra un vehículo handling. El ejercicio movilizó personal aeroportuario, Guardia Civil y Policía Nacional, Bomberos de la DPH, Protección Civil, 061 y Cruz Roja y de las diferentes administraciones.

