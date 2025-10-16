SIMULACRO DE ACCIDENTE AÉREO
El aeropuerto revisa su seguridad
LA CRÓNICA
HUESCA
El aeropuerto de Huesca-Pirineos llevó a cabo un simulacro general de accidente aéreo siguiendo la normativa de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). El ejercicio simulado consistió en el impacto de un rayo contra una aeronave durante su maniobra de salida, lo que ocasionó a una explosión en el ala derecha y el choque contra un vehículo handling. El ejercicio movilizó personal aeroportuario, Guardia Civil y Policía Nacional, Bomberos de la DPH, Protección Civil, 061 y Cruz Roja y de las diferentes administraciones.
