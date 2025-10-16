Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SE une AL IACS

Anerillas, científico oscense, regresa a Aragón

LA CRÓNICA

HUESCA

El científico oscense Carlos Anerillas Aljama ha regresado a Aragón para liderar desde el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) un proyecto de excelencia sobre envejecimiento y senescencia celular. Anerillas se ha incorporado al Instituto gracias a un contrato ARAID y cuenta actualmente con el apoyo de uno de los programas más competitivos y prestigiosos del mundo, ERC Starting Grant, con una ayuda cercana al millón y medio de euros. «Como buen oscense, mi vínculo con Aragón es personal desde siempre, y ahora también profesional, ya que traslado mi laboratorio al IACS», ha expresado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents