SE une AL IACS
Anerillas, científico oscense, regresa a Aragón
LA CRÓNICA
HUESCA
El científico oscense Carlos Anerillas Aljama ha regresado a Aragón para liderar desde el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) un proyecto de excelencia sobre envejecimiento y senescencia celular. Anerillas se ha incorporado al Instituto gracias a un contrato ARAID y cuenta actualmente con el apoyo de uno de los programas más competitivos y prestigiosos del mundo, ERC Starting Grant, con una ayuda cercana al millón y medio de euros. «Como buen oscense, mi vínculo con Aragón es personal desde siempre, y ahora también profesional, ya que traslado mi laboratorio al IACS», ha expresado.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
- Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
- Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
- El mítico restaurante del centro de Zaragoza que se abre al mundo de la noche: 'Buena música y buenos cócteles
- Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: 'Volveré a recortar
- El escalón profesional de Sergio González o García Plaza, Larraz y la patata caliente de Txema Indias