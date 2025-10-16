Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN LA RONDA DE MONTEARAGÓN

Aparece un torreón musulmán del s. IX

Restos de la muralla musulmana en Ronda Montearagón. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

HUESCA

Los trabajos de demolición del edificio número 9 de la ronda de Montearagón de Huesca, situado frente al albergue municipal y colindante con la muralla, han permitido sacar a la luz uno de los 99 torreones de la antigua muralla del siglo IX de la ciudad musulmana de Wasqa. Esta actuación permitirá conectar el mirador sobre la muralla con la ronda de Montearagón, generando un nuevo punto de unión entre el paseo y el entorno del colegio San Vicente, e integrando la parte alta de la ciudad --antiguo Seminario, Colegio Mayor Universitario, Facultad de Ciencias de la Salud y consistorio-- con la zona baja.

