VISITA DE ACADEMIAS DE GASTRONOMÍA DE ESPAÑA

Aragón luce el arte culinario oscense

Foto del viaje de los presidentes de las Academias de Gastronomía de España. | CÁMARA DE COMERCIO DE HUESCA

LA CRÓNICA

HUESCA

La Dirección General de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón, en colaboración con la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de Huesca y la Academia Aragonesa de Gastronomía, ha organizado un encuentro con los presidentes de las Academias de Gastronomía de España para dar a conocer la riqueza culinaria aragonesa y las últimas novedades del sector. Los asistentes participaron en un completo programa de experiencias profesionales, culturales y enogastronómicas como una mesa redonda en el Centro de Innovación Gastronómica, la visita al obrador de Pastelerías Ascaso, un recorrido por el casco histórico y menús especiales en restaurantes como Lillas Pastia y El Origen.

