Ayerbe insta a la CHE a una limpieza integral del Gállego

El Ayuntamiento de Ayerbe ha urgido a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que realice una limpieza integral del cauce del río Gállego, para evitar que se vuelvan a producir las múltiples incidencias y afecciones que ha sufrido la localidad recientemente a causa de una fuerte tormenta y que causó importantes daños en La Fontaneta.

El alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, ha lamentado los cuantiosos daños materiales sufridos , los más importantes localizados en la zona del río seco, el parque natural de la Fontaneta, el cauce del río, el puente del río, las pasarelas de los senderos han desaparecido, han caído árboles y los caminos municipales han quedado destrozados. Todos ellos han sido daños materiales y se han producido fuera del casco urbano.

«Ahora hay que intentar, poco a poco, recuperar el parque», pero «lo más urgente es que la CHE realice una limpieza integral de todo el cauce porque hay un riesgo muy importante de tapones y de generar otra avenida».