Las ayudas para paliar los daños de las lluvias de septiembre llegarán a siete localidades de Huesca

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado un decreto marco de ayudas para emergencias que regula el conjunto de medidas urgentes y extraordinarias para la reparación de los daños y pérdidas ocasionados por las lluvias torrenciales registradas entre el 31 de agosto y el 28 de septiembre en diversas comarcas de la comunidad autónoma.

Muro derribado en Santa Eulalia, no incluida en el decreto. | AYUNTAMIENTO DE AYERBE

El Decreto-ley 6/2025 establece un marco jurídico estable y predecible para atender a los afectados y agilizar la vuelta a la normalidad en las zonas siniestradas. Así, regula todas las medidas urgentes para la reparación de daños y pérdidas por las lluvias torrenciales y por cualquier otra emergencia de protección civil que pueda afectar a Aragón en el futuro.

En paralelo, el Ejecutivo aragonés ha solicitado al Estado la declaración de «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil», prevista en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.

Esta petición permitirá activar medidas extraordinarias y urgentes para paliar los daños personales y materiales sufridos en municipios de la Hoya de Huesca, además de en otras comarcas como La Litera, Los Monegros, Cinca Medio, Ribagorza, Somontano, Sobrarbe, Bajo Aragón y la Comarca Central.

Localidades incluidas

En la Hoya de Huesca, las localidades incluidas en el decreto son Arguis, Ayerbe, Igriés, Montmesa, Loporzano, Loarre y La Sotonera.

Esta normativa «paraguas», que contempla ayudas directas para particulares, empresas y explotaciones agroganaderas, podrá ser empleada en el futuro en situaciones de emergencia y está abierta a la incorporación de otros municipios que queden fuera.

Entre las medidas adoptadas destacan las subvenciones para la reparación de viviendas dañadas, las compensaciones por daños en explotaciones, las ayudas a establecimientos industriales, comerciales, turísticos y mercantiles afectados; nuevas subvenciones para la restauración de infraestructuras municipales de riego, medioambientales, del ciclo integral del agua y carreteras, la reducción de plazos administrativos y tramitación urgente de subvenciones, entre otras.

Ayerbe insta a la CHE a una limpieza integral del Gállego

El Ayuntamiento de Ayerbe ha urgido a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que realice una limpieza integral del cauce del río Gállego, para evitar que se vuelvan a producir las múltiples incidencias y afecciones que ha sufrido la localidad recientemente a causa de una fuerte tormenta y que causó importantes daños en La Fontaneta.

El alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, ha lamentado los cuantiosos daños materiales sufridos , los más importantes localizados en la zona del río seco, el parque natural de la Fontaneta, el cauce del río, el puente del río, las pasarelas de los senderos han desaparecido, han caído árboles y los caminos municipales han quedado destrozados. Todos ellos han sido daños materiales y se han producido fuera del casco urbano.

«Ahora hay que intentar, poco a poco, recuperar el parque», pero «lo más urgente es que la CHE realice una limpieza integral de todo el cauce porque hay un riesgo muy importante de tapones y de generar otra avenida».