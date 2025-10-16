Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AYERBE

El ayuntamiento adquiere la vieja sede de la cooperativa

Ayerbe ha adquirido la antigua sede de la Cooperativa de Santa Leticia por 100.000 euros con la idea de crear allí un espacio de ‘coworkig’ y formación además de zona de almacenaje municipal.

