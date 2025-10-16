AYERBE
El ayuntamiento adquiere la vieja sede de la cooperativa
Ayerbe ha adquirido la antigua sede de la Cooperativa de Santa Leticia por 100.000 euros con la idea de crear allí un espacio de ‘coworkig’ y formación además de zona de almacenaje municipal.
